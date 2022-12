Lanciato alla Farnesina il progetto “I Act” dedicato a Piero Angela: ecco di cosa si tratta

E’ stata lanciata oggi alla Farnesina l’iniziativa “I Act. Italy and Irena Action for Climate toolkit. Inspiring young leaders, dedicated to Piero Angela”, il progetto di formazione che il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) ha commissionato all’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) e che mira a rafforzare le conoscenze e la capacità formativa di giovani leader internazionali in materia di transizione energetica, cambiamento climatico e sviluppo sostenibile. L’iniziativa prevede una prima fase di “formazione dei formatori”, a cura di Irena, sulla base di un apposito “toolkit”. Seguirà una seconda fase, nel corso della quale i giovani leader, formati da Irena, potranno riversare le conoscenze acquisite a una più vasta platea di giovani nei rispettivi Paesi di provenienza. Ciò avverrà attraverso l’organizzazione di una serie di giornate formative in oltre 100 Paesi, a cura della rete diplomatico-consolare della Farnesina in collaborazione con le autorità locali. Nel corso della presentazione del progetto è emersa con forza la necessità di agire per combattere gli effetti del cambiamento climatico e coinvolgere i giovani nel processo decisionale, senza tralasciare l’importanza di una divulgazione scientifica corretta attraverso i media.

Il progetto “I Act” dedicato a Piero Angela, lanciato oggi alla Farnesina è “destinato a formare ragazzi e ragazze che vogliono diventare leader nella promozione della transizione energetica e nella lotta al cambiamento climatico”, ha dichiarato il segretario generale della Farnesina, Ettore Francesco Sequi, durante l’intervento di benvenuto. “A stimolare un dibattito sono stati i più giovani ed è a loro che è dedicato l’evento”, ha aggiunto Sequi, indicando che “i due pilastri” del progetto organizzato da Irena con il contributo del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) sono la “formazione” e la “divulgazione”. Il progetto “I Act” è pensato, infatti, per “innescare una dinamica incrementale”, ovvero giovani che daranno informazioni ad altri giovani, “ed è qui che entreranno in campo le sedi all’estero”. L’incontro di oggi, il secondo appuntamento con i Global Days “riguarda un tema fondamentale: la lotta al cambiamento climatico”. Questo tema “ha assunto una centralità profonda”, ha affermato Sequi, sottolineando come vi sia “più consapevolezza sulle conseguenze del degrado ambientale”. La centralità della lotta ai cambiamenti climatici è testimoniata anche dall’impegno di 1,5 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per il contrasto al cambiamento climatico ai Paesi in via di sviluppo. Nel suo intervento il segretario generale della Farnesina ha citato “la figura leggendaria di Piero Angela a cui è dedicato questo programma”. Piero Angela, “raccontandoci il futuro prima ancora che diventasse presente, ha veicolato il suo sapere in modo semplice. Ha anticipato molte delle sfide di oggi, in particolare biodiversità, clima”, ha proseguito Sequi.

La gestione della lotta ai cambiamenti climatici passa anche per politiche adeguate. Il direttore generale per gli Affari Politici del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci), Pasquale Ferrara, ha dichiarato: “Non è più il tempo di parlare di politica estera, ma andare verso una politica planetaria”. “La nostra politica deve divenire ecopolitica, una politica sostenibile” e la “sovranità deve essere ripensata”, ha aggiunto il diplomatico, sottolineando che “gli ecosistemi non coincidono con i confini tra gli Stati, ma vanno visti come parte di un tutto”. Il tema di fondo è che società e contesto, ovvero la natura, sono interponessi, ha proseguito Ferrara, ricordando “i diversi esercizi di filosofi del diritto” che hanno elaborato una potenziale Costituzione della Terra con diritti e doveri, tra cui quello che la Terra appartiene alle generazioni future che vengono al mondo e possono sopravvivere.

L’iniziativa lanciata oggi rappresenta un passo concreto per dare ai giovani strumenti capaci di influenzare il processo decisionale. Al riguardo, l’inviato speciale per il clima del Maeci, Alessandro Modiano, ha affermato: “E’ relativamente facile organizzare eventi, più difficile è andare verso iniziative concrete”. Il diplomatico ha sottolineato l’importante sforzo compiuto dall’Italia per “dare strumenti adatti” ai giovani. “Dobbiamo lavorare insieme per dare spazi adeguati per fare entrare i giovani nel processo politico”, ha aggiunto Modiano, sottolineando la necessità di una “cooperazione intergenerazionale. Quello che stiamo facendo oggi è lavorare per il futuro”. Nel suo intervento, Modiano ha commentato anche i risultati della Cop27, conclusasi lo scorso novembre a Sharm el Sheikh, in Egitto. La Cop27 “è stata molto difficile e intensa, ma il risultato non è stato molto positivo”. Tuttavia, “abbiamo approvato una cosa importante, il fondo Loss&Damage”, a beneficio dei Paesi in via di sviluppo. E’ stata una Cop “complicata che ha sofferto della situazione geopolitica”, come “la crisi a Taiwan e l’aggressione russa” all’Ucraina, che “ha avuto un impatto sulla capacità negoziale di alcuni attori”.

Durante la presentazione dell’iniziativa oggi, Samah Elsayed, responsabile del progetto Irena, ha dichiarato che “I Act è una una risposta alla richiesta dei giovani per un’istruzione sul cambiamento climatico”. Il “toolkit” fornito ai giovani è organizzato in sei moduli per consentire loro di accrescere la conoscenza e avviare discussioni, proposte, e svolgere un ruolo nella corretta transizione, ha spiegato Elsayed. L’obiettivo è quello di favorire il passaggio dalla comunicazione a quello della formazione e dell’azione (da cui il titolo scelto per l’iniziativa: “I Act – io agisco”). Il progetto “I Act” sottolinea anch’esso l’impegno dell’Italia a favore dei giovani e del loro sostanziale contributo al contrasto al cambiamento climatico. Impegno già sancito dal lancio dell’iniziativa “Youth4Climate”, avvenuto a Milano in occasione delle Pre-Cop26 e nata con lo scopo aprire uno spazio alla voce dei giovani, offrendo loro un ruolo attivo nel contesto del negoziato sul clima, sinora riservato principalmente ai singoli governi nazionali. Tale impegno è poi proseguito sia con la ripetizione a cadenza annuale dell’iniziativa (quest’anno si è svolta alla vigilia della Cop a margine dell’Assemblea Generale Onu a New York), sia con l’istituzione di un segretariato permanente di “Youth4Climate” presso il “Centre for Climate Action and Energy” a Roma ed una serie di importanti iniziative tenuta nel padiglione italiano durante la Cop27 di Sharm el Sheikh.

L’importanza di coinvolgere i giovani è stata sottolineata anche dal direttore generale dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), Francesco La Camera. “Coinvolgere i giovani nell’azione sul clima verso una transizione equa e sostenibile è vitale”, ha detto La Camera. “Il lancio del progetto – ha affermato La Camera – è un passaggio importante in questa innovativa collaborazione che mira a costruire la capacità di giovani leader sul clima e sull’energia. La voce dei giovani e la creatività saranno la chiave per assicurare un pianeta sostenibile per le generazioni attuali e future”. Nel suo intervento La Camera ha ricordato come sia diventato chiaro “che i giovani vogliono essere coinvolti e vogliono fare la differenza”. “Siamo fieri di cooperare con il governo italiano per rispondere alla richiesta di coinvolgimento da parte dei giovani”, ha puntualizzato, parlando della collaborazione della Farnesina in questo progetto. “L’iniziativa ‘I Act’ darà ai giovani le risorse e i materiali necessari per portare avanti la loro formazione sul clima e sull’energia all’interno delle scuole, università e comunità. Il toolkit – ha aggiunto La Camera – fornirà ai giovani strumenti facili da usare ma potenti per diventare attivi nel movimento per il clima”.

Anche Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021, ha sottolineato come sia “fondamentale che i giovani si impegnino per il cambiamento climatico per fare in modo che diventi al centro dell’interesse politico”. “Il cambiamento climatico influenza la vita delle persone. Il futuro delle persone è seriamente a rischio ed è difficile garantire la produzione alimentare per una Terra sovrappopolata”, ha aggiunto. Per Parisi è necessario “iniziare a pensare su una scala a lungo termine”. Considerata la “difficile soluzione” è importante per Parisi che “i Paesi dividano compiti e responsabilità e questo può essere fatto solo in una condizione di grande concordia”. In questo contesto è “fondamentale creare occasioni in cui i giovani possano parlare, discutere con gli esperti e che imparino cosa vuol dire cambiamento climatico” per contrastare le informazioni errate, ha concluso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram