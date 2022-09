Lamorgese: “Gravissima l’assenza dei presidenti di seggio a Palermo”

“Un tale atteggiamento esprime una assoluta mancanza di rispetto per le istituzioni e per i cittadini chiamati in questa giornata elettorale e referendaria ad esercitare un diritto costituzionale fondamentale per la vita democratica del Paese”, ha sottolineato al ministra in una nota

È gravissimo che a Palermo, senza alcun preavviso, un elevato numero di presidenti di seggio non si sia presentato per l’insediamento, ovvero abbia rinunciato all’incarico, ritardando l’avvio delle operazioni di voto. Lo dichiara in una nota la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Un tale atteggiamento esprime una assoluta mancanza di rispetto per le istituzioni e per i cittadini chiamati in questa giornata elettorale e referendaria ad esercitare un diritto costituzionale fondamentale per la vita democratica del Paese”, sottolinea Lamorgese, che aggiunge: “La Procura di Palermo valuterà gli eventuali profili di responsabilità conseguenti alle segnalazioni inviate dal Comune competente per le procedure di insediamento dei seggi e di sostituzione dei presidenti”.

Ho chiesto al ministro dell’Interno di valutare l’opportunità di autorizzare il prolungamento dell’apertura dei seggi elettorali, nella sola città di Palermo, fino alle ore 14 di domani, lunedì 13 giugno. Lo rende noto su Twitter il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci.

La Lega: “Sconvolgente furto di democrazia”

La Lega denuncia il “caos seggi a Palermo, città con più di 600mila abitanti chiamata a esprimersi anche per le Amministrative, e anomalie e rallentamenti in altri Comuni. Dalle 7 di questa mattina – si legge in una nota – la Lega sta raccogliendo segnalazioni da tutta Italia per quello che il partito di Matteo Salvini chiama ‘scandaloso e sconvolgente furto di democrazia’. Nel capoluogo siciliano mancano presidenti di seggio e scrutinatori. La Lega ha chiesto l’intervento del capo dello Stato e del ministro dell’Interno: “Situazione indegna per un Paese civile”.

In giornata, Matteo Salvini ha dichiarato che “oggi chiamerò il presidente della Repubblica, ci sono decine di seggi, circa 40, ancora non aperti dopo tre ore dall’apertura del voto, neanche nel quarto mondo è mai capitata una roba del genere, è grave per le comunali e per il referendum. “Neanche alle elezioni condominiali c’è questo presappochismo, questo è un furto di democrazia – ha continuato Salvini – Per non essere molesto ho aspettato per chiamare Mattarella ma ci sono migliaia di cittadini che non possono votare. I casi sono due: o allunghi l’orario del voto stasera o lo fai domani. Non pensavo che nel 2022 saremmo arrivati a questo. Sta succedendo inoltre nella più grande città al voto non in Comune di 500 abitanti: stanno rubando il voto a migliaia di persone. Aspetto parole chiare da Mattarella e Draghi. Quando non garantisci diritto voto a migliaia di persone o non sei capace o è una scelta voluta. Poi a Palermo dove sono stati arrestati dei candidati a pochi giorni dal voto, lì tutti dicono che cdx era ed è in vantaggio non vorrei che ci sia qualcuno che le sta provando tutte pur di non perdere”. Sul referendum Salvini ha poi aggiunto: “al di là del quorum spero in milioni di sì’, che gli italiani sfondino questo muro dell’omertà ”.

