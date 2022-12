L’ambasciatore svedese Bjorklund a Nova: “L’Ue resti unita sul sostegno all’Ucraina”

La principale priorità della presidenza svedese del Consiglio europeo sarà quella di mantenere l’unità dell’Ue rispetto al sostegno all’Ucraina e al contrasto alla Russia. Lo ha affermato l’ambasciatore della Svezia a Roma, Jan Bjorklund, in un’intervista a “Agenzia Nova” rilasciata a pochi giorni dall’inizio della presidenza di turno svedese, il primo gennaio 2023. Con una vittoria di Vladimir Putin e della Russia “sarebbe in discussione il futuro dell’Europa, che diventerebbe molto pericoloso”.

“Dobbiamo tenere l’Europa unita in termini di sostegno all’Ucraina e delle sanzioni contro la Russia, e questo è il tema più importante. L’Ue finora ha avuto un grande successo nel mantenersi coesa” e prendere tali misure contro Mosca, ha rilevato Bjorklund. “Credo che Putin volesse dividere l’Europa quando ha iniziato la guerra, ma l’effetto è stato l’opposto: l’Europa è più unita che mai in termini di politica estera”, ha aggiunto. “Questa è la questione più importante per l’Europa e quindi anche per la presidenza svedese, tenere insieme l’Unione e continuare il sostegno all’Ucraina”, ha sottolineato il diplomatico. Tuttavia, ha proseguito Bjorklund, “tutto questo ha un costo nel breve periodo”, che riguarda “ovviamente i prezzi dell’energia” e gli effetti sull’economia, ma “il costo di una vittoria di Putin sarebbe peggiore” per l’Europa.

Quella della guerra è la prima priorità della presidenza svedese, ma ci sono altri temi al centro dell’operato di Stoccolma, ha detto ancora l’ambasciatore. Bjorklund cita l’azione climatica, la competitività dell’Ue e i principi democratici. Sul tema dell’autonomia strategica e sullo sviluppo di settori cruciali per il futuro, il diplomatico svedese ritiene che i governi dovrebbero “lasciare ai mercati il compito di investire”. Questa è stata la chiave “del successo digitale della Svezia”, testimoniato da grandi compagnie del comparto come Spotify, Skype, Klarna, Easypark. “Come è possibile che un piccolo Paese con solo 10 milioni di abitanti sia il numero uno in termini di digitalizzazione e innovazione? Non c’è una sola spiegazione, ce ne sono diverse, ma non riguarda gli investimenti del governo, bensì una deregolamentazione, lasciando al mercato la libertà”, ha rilevato Bjorklund. Quando si parla di Paesi fortemente industrializzati, “come l’Italia e la Svezia, con molte università legate a tecnologia e ingegneria, bisogna lasciare spazio alla creatività”. “L’approccio svedese è improntato al libero commercio e al libero mercato, e ha avuto successo”, ha aggiunto, ricordando come sussidi, normative e tariffe non rientrino nella politica attuata da Stoccolma.

“D’altro canto, ci sono chiaramente aree in cui dobbiamo tenere conto degli interessi europei”, come per esempio nell’attenzione alla presenza “di compagnie cinesi nell’ambito delle telecomunicazioni, per ragioni di sicurezza”. In questa prospettiva, l’Europa dovrebbe inoltre produrre semiconduttori sul continente, “senza essere solo dipendenti dall’Asia”. Secondo Bjorklund, c’è differenza dal prendere in considerazione alcune aree specifiche dove rafforzare l’interesse pubblico e “andare troppo oltre”, una dinamica che potrebbe creare effetti spiacevoli. Italia e Svezia, come Paesi industrializzati, dipendono dal commercio e dalle esportazioni, ma “se mettiamo tariffe, o introduciamo molti sussidi, anche i nostri concorrenti faranno lo stesso, e non sono sicuro che ne usciremo vittoriosi”.

In tema di energia, il tema cruciale è ridurre le emissioni di CO2. “La Svezia in questo momento ha una produzione di elettricità con emissioni zero, perché abbiamo investito nel nucleare 50 anni fa e oggi abbiamo l’ambizione, come altri Paesi, di espandere il ruolo delle energie rinnovabili”, ha detto Bjorklund. Ogni nazione deve scegliere il proprio mix energetico, “ma credo che per veramente ridurre le emissioni di carbonio sia necessario usare tutte queste tecnologie alternative, che includono le rinnovabili e il nucleare”. In materia di energia non deve essere l’Unione europea a decidere ma i singoli Stati membri, ma il tema del clima e delle emissioni resta centrale, ha aggiunto il diplomatico. Sull’adesione della Svezia alla Nato, Bjorklund ha espresso ottimismo.

“Alla fine, riusciremo a diventare membri dell’Alleanza”, ha spiegato, ricordando gli accordi raggiunti in estate con Turchia e Finlandia, per quanto “sappiamo che potrebbe volerci tempo”, ma “è necessario seguire i termini dell’intesa”. “I negoziati stanno andando avanti, siamo ottimistici e a livello interno ci stiamo preparando per la piena adesione. Il settore della difesa, il ministero degli Esteri saranno pronti” e una volta che arriverà l’approvazione da parte di tutti gli Stati membri, la chiusura delle procedure per l’integrazione nella Nato da parte di Stoccolma “sarà un processo rapido”. La Svezia e la Finlandia hanno intanto ricevuto garanzie da importanti Paesi Nato, una dinamica “importante per la situazione in cui ci troviamo”. La Svezia si trova in una posizione diversa rispetto all’Italia: il Paese scandinavo è infatti “molto vicino alla Russia, siamo sempre stati vicini geograficamente e per tre secoli abbiamo avuto la nostra attenzione centrata sulla Russia in termini di sicurezza”, come ha ricordato Bjorklund.

“Siamo una nazione pacifica ma non pacifista, abbiamo sempre preso sul serio la sicurezza e la difesa”, ha aggiunto l’ambasciatore. Le autorità di Stoccolma hanno deciso di inviare un grande quantitativo di armamenti all’Ucraina, “ma il governo svedese ha deciso di non rivelare tutti i dettagli” sulle forniture. “In una prima fase tutti i Paesi erano molto aperti sugli aiuti militari all’Ucraina, ma successivamente le informazioni sono divenute più generiche, perché forse avrebbero potuto essere utilizzate dalla Russia”. In proporzione alle proprie dimensioni, “la Svezia è un grande fornitore di armi all’Ucraina”, ha aggiunto l’ambasciatore, evidenziando un recente sondaggio che indica un sostegno della popolazione svedese nei confronti della politica europea di aiuti militari verso Kiev pari al 97 per cento degli intervistati, il dato più alto nell’Ue. Nonostante la posizione di neutralità, “non ci sono mai stati dubbi sull’attenzione che Svezia e Finlandia hanno rivolto alla Russia” in termini di sicurezza. “Non c’è un dibattito parlamentare” a Stoccolma sul sostegno all’Ucraina, testimonianza di una coesione dell’opinione pubblica sul tema.

La Svezia non ha mai usato gas russo ma tiene in considerazione le questioni di sicurezza relative alle infrastrutture energetiche, motivo per cui la polizia svedese ha partecipato alle indagini con i Paesi del Baltico in merito al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, senza avere ancora chiari risultati. Questi incidenti sono “però di un campanello d’allarme” per tutti i Paesi interessati, considerando le tante infrastrutture energetiche e cavi sottomarini che passano sotto i mari e gli oceani, anche nel Mediterraneo. “Si tratta di una grande sfida per tutti noi, come riuscire a monitorare e porre in sicurezza queste infrastrutture”, ha proseguito Bjorklund, ricordando come la Svezia non sia collegata a gasdotti ma abbia cavi elettrici da difendere. In merito alle iniziative dell’ambasciata per la presidenza svedese del Consiglio europeo, Bjorklund ha evidenziato come il compito principale sia mantenere il dialogo con il governo italiano, su base settimanale se non quotidiana. Ci saranno anche diversi eventi, a cominciare dalla cerimonia d’inaugurazione a gennaio, e poi per la Giornata internazionale delle donne l’8 marzo e la Giornata europea della vittoria, il 9 maggio, che si terranno fra Roma e Milano.

