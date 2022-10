L’ambasciatore Stefanini a Nova: “La percezione di Taiwan in Europa è cambiata”

La percezione di Taiwan in Europa è molto cambiata nell’ultimo anno e l’Unione europea condivide oggi con gli Stati Uniti l’interesse a mantenere lo status quo nella regione, a maggior ragione in uno scenario internazionale reso molto più complesso dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Lo afferma in un’intervista ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore Stefano Stefanini, già rappresentante permanente dell’Italia alla Nato, da ieri in visita a Taipei in qualità di nonresident senior fellow dell’Atlantic Council. La delegazione, guidata dall’ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper, è stata ricevuta oggi dalla presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, dal ministro degli Esteri, Joseph Wu, e da quello della Difesa, Chiu Kuo-cheng. La visita proseguirà domani con un incontro con la ministra dell’Innovazione digitale, Audrey Tang, in “un’atmosfera di vitalità” che secondo Stefanini contrasta nettamente con “l’ingessatura autoritaria del sistema cinese”.

“Sono stato invitato qui per portare una voce europea, ma non un punto di vista ufficiale”, spiega il diplomatico. “E in Europa – osserva – la percezione di Taiwan è molto cambiata nell’ultimo anno, per una serie di motivi. Molti Paesi europei si sono raffreddati verso la concorrenza sleale della Cina, che ha portato l’Ue a intraprendere una serie di misure come lo strumento anti-coercizione, la direttiva sull’autonomia strategica e, infine, il congelamento dell’accordo sugli investimenti. Ha pesato la passività diplomatica sulla crisi in Ucraina di Pechino, tra i pochi attori che hanno un’influenza su Mosca. Per l’Ue, inoltre, non è indifferente che in Cina sia in corso un’involuzione autoritaria, aggravata dalla politica ‘zero Covid’”, così come non è indifferente “la crisi del modello ‘Un Paese, due sistemi’ a Hong Kong”, dove le libertà politiche e lo spirito di tolleranza dei primi tempi del passaggio alla Cina sono oggi ridotti all’osso. A Taiwan, invece, vige “una democrazia radicata da trent’anni, con elezioni regolari e alternanza di governo”.

Stefanini evidenzia tuttavia il crescente timore a Taipei di un’azione militare da parte della Cina, che del resto non ha mai escluso il ricorso alla forza per la riunificazione. La Repubblica popolare, ricorda l’ambasciatore, ha anzi “intensificato sorvoli e avvicinamenti con navi”, “gesti di carattere militare che non possono non essere interpretati se non come segnali di intimidazione”. Da qui la necessità di “tenere a bada” la minaccia di un attacco cinese attraverso il rafforzamento delle capacità di deterrenza di Taiwan e l’importanza della cooperazione con gli Stati Uniti e anche, sul piano economico e politico, con i Paesi dell’Unione europea, “dove oggi Taiwan trova un ascolto e un’attenzione che prima non c’era”.

Sono due, secondo Stefanini, le carte che Taiwan può giocare per consolidare i legami con l’Europa: democrazia ed economia. Non solo, dunque, una “corrispondenza di valori” che la Cina non può vantare, ma anche una complementarietà economica legata al ruolo di Taiwan come primo produttore al mondo di semiconduttori. Una base sulla quale è possibile avviare “una cooperazione industriale che permetta all’Europa di rafforzare la propria autonomia”. Se la politica “Una sola Cina” non è in discussione, da parte europea non si può che riconoscere la necessità di mantenere uno status quo in Asia orientale e nello Stretto che la presidenza cinese di Xi Jinping sembra mettere in discussione. Xi, spiega Stefanini, “vede nella riunificazione con Taiwan una missione storica. E quando si parla di visioni messianiche, in maniera non molto diversa da quel che fa (il presidente russo Vladimir) Putin con l’Ucraina, viene sempre la pelle d’oca”.

