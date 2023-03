L’ambasciatore Pontecorvo sui migranti: per i flussi dall’Africa non si ragioni più in termini di emergenza

Per affrontare il tema delle migrazioni dall’Africa, oggi in cima all’agenda politica internazionale anche per il ruolo che svolge il gruppo paramilitare russo Wagner, serve programmazione e non può più un trattamento di “emergenza”. Lo ha detto l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, nel corso della trasmissione “Tg2 Post”. “Si calcola che nei prossimi dieci anni, in Africa, entreranno nel mercato del lavoro fra i 250 e i 300 milioni di giovani”, ha detto Pontecorvo rimandando alle ricerche fatte dagli esperti internazionali del settore. “Il mercato del continente ne potrà assorbire cento milioni. I rimanenti dove andranno?”, ha chiesto l’ambasciatore segnalando l’importanza dell’invito fatto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su “un’azione strutturale europea” da non intendersi come una “cosa repressiva”. “Serve una programmazione, che a Bruxelles manca, per gestire questa ondata”, perché anche nel caso – “difficilissimo” -, che si riesca a “chiudere la via del mare, esistono altri canali di afflusso dei migranti”.

Una questione peraltro, che come mostra il dibattito politico degli ultimi giorni, può essere strumento di una insidiosa “guerra ibrida”. È il caso dei mercenari russi della Wagner, che – come ha detto scegliendo con “grande attenzione” le parole il ministro della Difesa, Maurizio Crosetto – non “mettono i migranti sui barconi”, ma che esercitano influenza nei Paesi di provenienza dei flussi “per agevolare le partenze perché sanno il tipo di scompiglio che possono creare nella politica interna dei Paesi di accoglienza”. Un gruppo con una “struttura gerarchica” definita e “con una strategia ben chiara”, ha detto Pontecorvo ragionando anche sul ruolo del fondatore, Evgenij Prigozhin. A dispetto di alcuni scontri verbali, Prigozhin “non è un rivale del presidente Vladimir Putin. Si sta posizionando in una lotta di successione che prima o poi si produrrà. Ed è favorito dal fatto che è di nazionalità russa, a dispetto dei suoi diretti concorrenti, come il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov o quello della Difesa, Sergej Shoigu”. L’ultima riflessione è per il ruolo della Cina nel continente africano, “abilissima” nella capacità di penetrazione offrendo lavoro e attivando investimenti concorrenziali a quelli della stessa Banca Mondiale. Si tratta però di uno schema “predatorio” che crea dipendenza da Pechino e di cui diversi governo si stanno accorgendo, come l’Angola, il Mozambico o l’Eritrea, ha detto.

