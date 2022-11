L’ambasciatore Pontecorvo: “A un anno dalla caduta di Kabul si sono avverate le peggiori previsioni”

A quasi un anno dalla presa di Kabul da parte dei talebani e dal completo ritiro delle forze degli Stati Uniti e degli alleati Nato dall’Afghanistan, “tutte le più pessimistiche previsioni si sono avverate”. È quanto afferma ad “Agenzia Nova”, l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, già diplomatico d’Italia a Islamabad, in Pakistan, ed ex alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan che ha gestito il ritiro del personale civile Nato e di molti collaboratori afgani da Kabul nelle fatidiche settimane che hanno visto il Paese ritornare sotto il controllo dei talebani. “Il Paese – racconta Pontecorvo – è in mano al regime più retrivo che ci sia al mondo e che non è intento a voler ricostruire un Afghanistan di alcun tipo, bensì una società più pashtun che islamica”.

L’ambasciatore fa notare la drammatica situazione in cui versano donne e bambine che dopo la salita al potere dei talebani hanno progressivamente perso i loro diritti: l’istruzione femminile è vietata dopo i 12 anni; quasi tutte le forme di lavoro sono interdette alle donne che sono nuovamente obbligate a indossare il velo integrale per uscire e ad essere accompagnate da un tutore maschio per viaggi superiori ai 70 chilometri. “Da parte dei talebani, non ci sono tentativi di fare avviare un’economia stabile né una società stabile. La situazione è esattamente quella che i più realisti tra di noi si aspettavano: ovvero che i talebani non sono cambiati e che quindi non sono interessati a gestire un Paese non dico moderno, ma vitale”, afferma l’ambasciatore Pontecorvo.

Per quanto riguarda il rischio rappresentato dalla situazione di instabilità seguita alla caduta della Repubblica islamica afgana e dalla salita al potere dei talebani, Pontecorvo osserva che “per l’Afghanistan vale il vecchio adagio: anche se tu non ti occupi del problema il problema finirà per occuparsi di te”. L’ambasciatore ricorda infatti come l’attuale ministro dell’Interno del governo non riconosciuto guidato dai talebani, Sirajuddin Haqqani, sia considerato uno degli alti esponenti di Al Qaeda in Afghanistan. Non a caso, fa notare Pontecorvo, il leader di Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, ucciso lo scorso 31 luglio in un’operazione antiterrorismo condotta dalla Cia con un drone proprio nella capitale afgana Kabul, era ospitato “nella foresteria della polizia della capitale afgana in cui risiedeva da molto tempo”. In base agli accordi di Doha siglati nel febbraio 2020 con gli Stati Uniti, i talebani si sono impegnati a non consentire ad Al Qaeda, o a qualsiasi altro gruppo estremista, di operare nelle aree sotto il loro controllo.

Dal ritiro degli Stati Uniti e dall’acquisizione del potere dei talebani nell’agosto 2021, l’Afghanistan ha subito un peggioramento della crisi umanitaria. La malnutrizione acuta è ormai radicata in tutto il Paese. Secondo le Nazioni Unite, per quasi un anno, oltre il 90 per cento delle famiglie non è stato in grado di procurarsi cibo a sufficienza. In base a stime del Programma alimentare mondiale, quasi 20 milioni di persone – metà della popolazione afgana – stanno soffrendo di livello 3 di “crisi” o di livello 4 di “emergenza” di insicurezza alimentare. Come osserva Pontecorvo, gran parte della popolazione vive solo grazie agli aiuti umanitari che hanno continuato a fluire nel Paese grazie all’impegno di Nazioni Unite e comunità internazionale. “E’ stata sviluppata una rete di Ong afgane che ancora funzionano bene e stanno mantenendo in vita quella parte della popolazione che è sotto la soglia di sussistenza. Le previsioni per l’inverno però sono pessime”, afferma l’ambasciatore Pontecorvo.

Secondo un rapporto diffuso lo scorso primo agosto dall’Ispettore generale speciale degli Stati Uniti per la ricostruzione dell’Afghanistan (Sigar) questo autunno gli afgani dovranno affrontare un aumento di quasi il 60 per cento dell’insicurezza alimentare rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il rapporto ha precisato che le Nazioni Unite stanno cercando di raccogliere 4,4 miliardi di dollari per aiuti umanitari all’Afghanistan e che sono stati ricevuti impegni per circa la metà della cifra, ma solo 601 milioni di dollari sono stati effettivamente confermati. In questo contesto, l’ex alto rappresentante civile Nato in Afghanistan, afferma che i Paesi della regione, “che conoscono bene il regime talebano, non hanno ancora messo un soldo perché desiderano avere garanzie sulla stabilità del Paese, sulla lotta alla criminalità che i talebani non fanno, sulla lotta al narcotraffico che anzi è cresciuto piuttosto che diminuire nonostante le promesse dei talebani, e su una lotta più serrata alle organizzazioni terroristiche, molte delle quali sono affiliate ai talebani, come Al Qaeda”.

Come previsto già un anno fa, i talebani, oltre ad aver vanificato 20 anni di sviluppo dell’Afghanistan sul piano economico e dei diritti, non stanno riuscendo a mantenere il controllo su un Paese multietnico e multireligioso in cui cresce il malcontento tra la popolazione, caratterizzato da un territorio aspro e con catene montuose che superano i 7.000 metri di quota, e dalla presenza di gruppi terroristici e criminali rivali, come lo Stato islamico. Secondo l’ambasciatore, alla luce di una crescita del malcontento della popolazione, sta crescendo il Fronte di resistenza nazionale (Nrf) guidato da Ahmad Massoud, figlio del defunto leader della resistenza Ahmad Shah Massoud, e dagli ufficiali delle Forze armate della Repubblica islamica dell’Afghanistan addestrati dai Paesi occidentali. “La resistenza mantiene ancora un basso profilo, ma diversi generali delle ex Forze armate afgane hanno aderito. Sta crescendo, ha compiuto una serie di azioni dimostrative di successo a dimostrazione del fatto che i talebani sono troppo sparsi sul territorio e sono troppo pochi per mantenerne il controllo. Credo che crescerà e avrà ancora più aderenti man mano che aumenterà il malcontento della popolazione”, sottolinea l’ambasciatore, che però frena sulla possibilità di azioni su ampia scala che inevitabilmente porterebbero a un conflitto interetnico tra la maggioranza etnica pashtun e altre componenti della società afgana come tagichi, uzbechi e sciiti hazara.

