L’ambasciatore Aslanov a Nova: “Rapporti strategici tra Azerbaigian e Italia basati su amicizia e fiducia”

L’Italia e l’Azerbaigian hanno rapporti eccellenti, basati su una cooperazione fruttuosa fra Paesi amici con ampi margini di sviluppo. Lo ha detto l’ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “L’Italia è uno dei Paesi con cui l’Azerbaigian ha i rapporti più intensi a livello economico a livello globale, e per l’Italia l’Azerbaigian è il primo partner economico nel Caucaso meridionale”, ha detto Aslanov, ricordando che nel 2020 i due Paesi hanno firmato una Dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato strategico multidimensionale, che ha portato le relazioni a livello di partnership strategica. Nel 2018 abbiamo ricevuto in visita di Stato il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella a Baku, mentre il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev ha svolto due visite in Italia, di Stato nel 2020 e di lavoro nel 2022. “È stato inoltre siglato un accordo per la creazione di un’università italo-azerbaigiana a Baku e riteniamo che sarà operativa entro la fine dell’anno. È un accordo importantissimo perché con quest’università l’Italia avrà una rappresentanza nel settore culturale-educativo nel Caucaso meridionale”, ha proseguito l’ambasciatore, per poi parlare dell’energia, “uno dei cardini della cooperazione fra Italia e Azerbaigian”. “Dal 2020 trasportiamo gas dall’Azerbaigian all’Italia, nello specifico in Puglia, attraverso il gasdotto Tap. Oggi siamo il secondo fornitore di gas dell’Italia: il 15 per cento del fabbisogno dell’Italia proviene dall’Azerbaigian e vogliamo aumentare questa percentuale già da quest’anno. L’Azerbaigian è anche il primo fornitore di petrolio dell’Italia. Ciò significa che siamo un partner degno di fiducia”, ha detto Aslanov.

L’energia è stata l’elemento cardine della riunione dello scorso 3 febbraio del Consiglio consultivo del Corridoio meridionale del gas. “L’Italia è stata rappresentata dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha confermato la volontà di raddoppiare le forniture attraverso il Tap. Il suo intervento e la sua partecipazione alla riunione hanno confermato che l’Italia è un partner importante. Il ministro ha avuto anche degli incontri con il presidente, con il ministro dell’Energia, dell’Economia e con l’amministratore delegato di Socar, oltre che con il ministro dell’Ecologia. In tutte le riunioni abbiamo parlato delle eccellenti relazioni bilaterali e ambo le parti hanno espresso la volontà di svilupparle”, ha spiegato l’ambasciatore. “I rapporti sono ottimi, ma nel futuro dobbiamo lavorare di più e per questo motivo tutte le imprese italiane sono invitate a operare in Azerbaigian”, ha aggiunto Aslanov, lanciando un invito. “L’Italia può sfruttare l’Azerbaigian come una porta d’ingresso per i mercati del Caspio e dell’Asia centrale. Il Corridoio Meridionale può diventare centrale e l’Azerbaigian può fornire l’opportunità alle imprese italiane per produrre ed accedere a un mercato di 300 milioni di abitanti. Questa partnership strategica è importante per l’Italia”, ha detto l’ambasciatore.

“L’Azerbaigian vuole essere un fornitore affidabile dell’Europa: abbiamo sufficienti riserve e possiamo esportare per i prossimi cento anni e ciò aiuta l’Europa a diversificare e garantire la propria sicurezza energetica”, ha detto Aslanov, secondo cui questo risultato passa anche dall’aumento della capacità di trasporto del Tap. “L’Azerbaigian ha il 20 per cento della quota del Tap, così come l’Italia ha il suo 20 per cento. Noi siamo pronti in questo senso e questo aiuterà l’Italia a diventare uno snodo dell’energia in Europa”, ha aggiunto l’ambasciatore, secondo cui la riunione della scorsa settimana è stata importante per discutere per la prima volta di energie rinnovabili. “L’Azerbaigian ha una grande opportunità in questo senso. Abbiamo firmato due accordi, uno con l’impresa saudita Acwa Power, e un altro con l’emiratina Masdar, per produrre energia eolica e solare: ciò aiuterà l’Azerbaigian a risparmiare il consumo interno ed esportare di più. Ci sono tanti progetti nel settore dell’energia ma, in primis, il Tap è importantissimo e speriamo di riuscire presto ad aumentarne la capacità”, ha detto Aslanov. I rapporti sono molto proficui anche nel settore culturale. Ci sono stati degli scambi artistici che hanno consentito di presentare la cultura italiana in Azerbaigian e viceversa. Il presidente Ilham Aliyev ha inaugurato lo scorso anno il Centro Culturale dell’Azerbaigian in Italia, un segnale dell’importanza che assegniamo al pubblico italiano, soprattutto in una città come Roma, che è una delle culle della cultura mondiale.

L’ambasciatore ha parlato anche della situazione relativa al conflitto del Karabakh con l’Armenia, facendo un excursus storico, ma anche parlando dell’attualità italiana. “L’Italia è un Paese che non ha doppi standard: gli italiani sono pragmatici e vogliono vedere con i loro occhi, senza ascoltare lobby o notizie false. C’è stata una delegazione governativa e parlamentare italiana dopo la Guerra patriottica del 2020 che ha potuto vedere cosa stava accadendo in questi territori. Inoltre l’Italia sta sempre dalla parte del diritto internazionale, e ciò è quello che è sancito nelle quattro risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu del 1993. Questa postura è molto apprezzata dal governo e dal popolo dell’Azerbaigian: conferisce all’Italia l’immagine di un amico vero. L’Italia non ha fatto dichiarazioni a favore dell’Azerbaigian, ma proprio a favore del diritto internazionale, che è poi la nostra posizione, ovvero la liberazione dei territori occupati”, ha detto Aslanov. “Per questo motivo per noi oggi l’Italia è un Paese amico e non sorprende che le imprese italiane lavorino ora in questi territori dove vogliamo ricostruire. Ci sono oltre 800 mila sfollati che aspettano di tornare nelle loro case e stiamo lottando contro il tempo per realizzare questi lavori. Abbiamo invitato le imprese italiane perché c’è fiducia, e ciò anche a livello altissimo fra i presidenti dei due Paesi”, ha aggiunto l’ambasciatore.

Un tema di attualità legato al Karabakh è quello del “Corridoio di Lachin”, una tratta che, sulla base della dichiarazione firmata da Azerbaigian, Armenia e Russia il 10 novembre del 2020 – al termine della seconda guerra del Karabakh – dovrebbe essere utilizzata solo per scopi umanitari. “Da quel che abbiamo visto, tuttavia, la strada non è stata utilizzata per questi fini ma per effettuare rotazioni di militari, importare mine anti uomo ed esportare illegalmente minerali da alcuni giacimenti di oro e rame. Abbiamo richiesto di poter monitorare questi giacimenti”, ha detto l’ambasciatore. “In seguito alla risposta negativa al nostro monitoraggio, dei giovani attivisti ambientali hanno deciso di manifestare dallo scorso 12 dicembre per chiedere che le nostre autorità possano impedire un disastro ambientale.” “L’Azerbaigian è uno dei cinque Paesi al mondo in cui sono presenti più mine antiuomo: c’è una mina ogni 53 centimetri in questi territori e ci serviranno 35 anni per sminare queste aree. Serviranno fondi per quest’obiettivo e nessuna organizzazione internazionale ci sta aiutando, lo stiamo facendo da soli. Peraltro abbiamo scoperto che le mine presenti in questi territori sono state prodotte in Armenia nel 2021: come è possibile che questi ordigni siano stati piazzati nel nostro territorio dopo la sigla della Dichiarazione Trilaterale?”, ha evidenziato l’ambasciatore. “Ma ripeto, stanno manifestando, non bloccando la strada e sono ragazzi, non militari delle forze speciali. Da quando stanno manifestando ogni giorno dal corridoio passano 30-35 camion al giorno che portano aiuti umanitari dall’Armenia al Karabakh, oltre ai veicoli della Croce Rossa che forniscono ogni forma di assistenza. Quello che sta avvenendo è solo una manifestazione contro il pericolo ambientale, e noi non vogliamo impedire a queste persone di esprimere la loro opinione”, ha affermato Aslanov. L’Armenia ha chiesto anche alla Corte internazionale dell’Onu lo sblocco del corridoio e noi, quindi, abbiamo chiesto loro di presentare le prove, perché alla Corte devono presentare le prove, non raccontare una fiaba. È una propaganda orchestrata dall’Armenia ma diversi nostri Paesi amici, fra cui l’Italia, possono aiutarci per esprimere la nostra posizione in Europa”, ha aggiunto l’ambasciatore.

Altro tema di attualità è la missione civile che l’Ue ha deciso di inviare in Armenia per monitorare il confine con l’Azerbaigian. Secondo l’ambasciatore, “la missione inviata due mesi fa è nata dalla consultazione fra i leader di Azerbaigian, Armenia, Ue e Francia. C’era il nostro consenso, anche se solo in termini di monitoraggio, perché comunque la missione ha operato nel territorio dell’Armenia, e il risultato è stato che non sono state individuate criticità”. “Ora invece si è decisa per una missione più ampia senza tuttavia interpellare l’Azerbaigian: è chiaro che deve operare in territorio armeno e quindi non dobbiamo noi fornire l’autorizzazione ma la missione dovrà monitorare il confine e quindi capire anche la nostra posizione. La nostra preoccupazione è che ciò ostacoli il processo di pace che abbiamo iniziato con l’Armenia, e ciò proprio grazie anche all’aiuto dell’Unione europea, e che Erevan abusi di questa missione per prolungare il processo di pace oltre due anni e per noi questo non è accettabile”, ha detto l’ambasciatore. Aslanov ha ricordato che dopo la guerra del 2020 l’Azerbaigian ha avviato un processo di pace. “Abbiamo offerto all’Armenia una proposta sulla base di cinque punti incentrati sul diritto internazionale e siamo pronti a negoziare. Abbiamo fatto due o tre round di incontro sotto gli auspici dell’Unione europea, del presidente del Consiglio Charles Michel, ma poi a causa della presenza della Francia abbiamo deciso di non poter andare più avanti. Il Parlamento francese con le risoluzioni senza ragione e inutili contro l’Azerbaigian, influenzata dalla lobby armena, non ha fatto bene al processo di pace”, ha spiegato l’ambasciatore. “Siamo pronti a superare tutta questa mancanza di fiducia, perché vogliamo che ci sia la pace nella nostra regione: abbiamo passato un periodo molto doloroso e non vogliamo che questo status prosegua nel futuro. A tal fine, l’Armenia dovrebbe trovare un accordo con noi”, ha concluso l’ambasciatore.

