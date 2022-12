L’Algeria vuole esportare otto gigawatt di elettricità in Europa

L’Algeria ha un surplus di produzione di elettricità stimato in 8 gigawatt che intende esportare in Europa. Lo ha detto il ministro dell’Energia algerino, Mohamed Arkab, in dichiarazioni riportate dall’agenzia di stampa ufficiale “Aps”. La capacità di generazione di energia nazionale è di 25 gigawatt, mentre il Paese nordafricano consuma 17 gigawatt nelle ore di punta, ha aggiunto Arkab. Il ministro ha indicato che l’Algeria sta “studiando seriamente il progetto di interconnessione elettrica con l’Europa, data la sua enorme capacità di produzione di energia elettrica, che ne fa un centro energetico per eccellenza”. “Oltre alle enormi capacità di generazione di elettricità dell’Algeria, abbiamo grandi capacità di produzione di gas, petrolio e altre”, ha detto ancora Arkab nella giornata di ieri. Egli ha spiegato che il governo algerino “sta offrendo tutte le soluzioni energetiche ai partner dell’Algeria, soprattutto in Europa, per fornire energia di ogni tipo al mercato europeo”.

Anche lo scorso mese di novembre, partecipando a un convegno incentrato sull’interconnessione elettrica nel bacino del Mediterraneo per “l’integrazione regionale e la transizione verso le energie rinnovabili”, Arkab aveva detto che il progetto di interconnessione elettrica con l’Europa “è una priorità” per l’Algeria. Lo scorso mese di maggio, l’amministratore delegato della società statale algerina di gas naturale Sonelgaz, aveva parlato della possibilità di realizzare un cavo sottomarino tra Italia e Algeria, lungo quasi 200 chilometri e della capacità di circa 2.000 megawatt. Il progetto di interconnessione elettrica dovrebbe collegare la regione algerina di El Chafia, sulla costa orientale, e la Sardegna. All’epoca, il sito web d’informazione “Arab News” citava una fonte del governo italiano secondo la quale “progetto sarà finanziato dall’Ue, avrà sicuramente un impatto positivo sui sistemi energetici dell’Italia e dell’Algeria e potrebbe aiuterebbe nella situazione attuale in cui ogni Paese stava lavorando per aumentare il proprio approvvigionamento energetico”. Anche se non si conosce ancora una tempistica precisa, il governo italiano è fiducioso che “l’attivazione dell’interconnessione elettrica non dovrebbe richiedere molto tempo”.

