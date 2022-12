La visita di Mattarella in Albania e Nord Macedonia a suggello dell’avvio dei negoziati Ue

La visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Albania e Macedonia del Nord, arriva nel contesto della storica apertura dei negoziati di adesione all’Unione europea, sbloccatosi allo scoccare della fine della presidenza di turno francese dell’Ue per via del veto bulgaro nei confronti di Skopje. Mattarella arriverà già questa sera a Tirana ma i primi incontri ufficiali sono previsti domani, dopodiché proseguirà il suo mini tour nella giornata del 9 settembre con la tappa a Skopje. L’Italia sostiene da sempre la prospettiva di allargamento dell’Unione ai Balcani e non ha fatto mancare il proprio apporto ad entrambi i Paesi. Con la visita del capo dello Stato vengono inoltre rinsaldati e rilanciati i rapporti tra Roma e i due Paesi dopo la ripartenza post pandemia nel segno dell’alleanza europea e atlantica.

I rapporti tra Italia ed Albania sono tradizionalmente molto buoni sia per motivi di ordine geografico che per la nutrita presenza della diaspora albanese: i residenti albanesi in Italia sono oltre 400 mila (dati Istat del 2021), rappresentando la seconda comunità straniera nel Paese dopo quella romena. Lo stesso Mattarella – da sempre in prima linea nel sostenere la transizione dell’Albania e il suo percorso europeo – ha ricevuto a Roma l’11 settembre del 2017 l’allora suo omologo albanese Ilir Meta e giovedì 8 settembre sarà ricevuto nel Paese delle Aquile da Bajram Begaj, capo di Stato eletto a giugno. L’Italia è inoltre il primo donatore bilaterale, principale partner commerciale (con il 31,1 per cento del totale dell’interscambio albanese con il resto del mondo, per un ammontare complessivo di 2,9 miliardi di euro nel 2021), investitore prioritario e la collaborazione nel campo dell’istruzione rimane uno degli aspetti prioritari del rapporto bilaterale.

La collaborazione nel campo dell’istruzione rimane uno degli aspetti prioritari del rapporto bilaterale tra Italia e Albania. L’italiano è lingua di comunicazione, vettore per la condivisione della nostra cultura e strumento di rafforzamento degli scambi economici tra Italia e Albania. Gli ambiti attraverso cui l’Italia promuove la lingua italiana sono essenzialmente due: formazione scolastica e universitaria. Nel settore scolastico esiste un memorandum sulle sezioni bilingui, che prevede un percorso formativo bilingue dalla terza elementare fino alla scuola superiore ed è attivo a Tirana, Coriza e Scutari ma anche il nuovo memorandum Illiria per l’insegnamento dell’italiano come prima lingua straniera, che è stato rinnovato nel corso del 2021 con una novità: l’italiano è ora insegnato anche negli istituti professionali albanesi con l’obiettivo di offrire ai neodiplomati la possibilità di impiego in una delle migliaia di aziende italiane presenti in Albania. Non a caso Matterella si recherà in visita domani pomeriggio presso la Scuola italiana-società Dante Alighieri mentre un altro passaggio centrale della visita di Mattarella in Albania sarà il colloquio con il primo ministro, Edi Rama. Infine domani il capo dello Stato incontrerà la presidente del Parlamento albanese, Lindita Nikolla, presso l’Assemblea nazionale di Tirana e avrà poi un incontro presso l’hotel Rogner con esponenti della comunità italiana.

L’Italia inoltre è da sempre Paese sostenitore delle aspirazioni euro-atlantiche della Macedonia del Nord e nei processi di riforma necessari a raggiungere tali obiettivi, anche attraverso un’attiva partecipazione in ambito Ipa. La diplomazia italiana ha avuto un ruolo di capofila nel sostegno a Skopje nel processo di adesione all’Ue e nei negoziati per lo sblocco del veto bulgaro all’avvio dei negoziati formali. Per Skopje l’attesa è durata oltre dieci anni e l’ultimo ostacolo, quello posto dalla Bulgaria per motivi culturali e di identità storica, è stato superato a luglio. L’Italia è ottava tra i partner commerciali della Macedonia del Nord, secondo i dati del 2021. La partecipazione di imprese italiane nelle gare d’appalto nazionali ed internazionali nei settori agricolo, energetico, ambientale e dei trasporti è complessivamente buona e con ulteriori margini di incremento.

La seconda giornata del viaggio si apre quindi con l’arrivo di Mattarella a Villa Vodno, residenza ufficiale della Repubblica della Macedonia del Nord, dove sarà accolto dall’omologo, Stevo Pendarovski. Nel corso della mattinata, Mattarella sarà ricevuto presso l’Assemblea nazionale dal presidente del Parlamento, Talat Xhaferi. All’emiciclo di Skopje, il capo dello Stato pronuncerà inoltre un discorso in cui si attende che verrà rimarcata l’importanza della Macedonia del Nord nel quadro della stabilità dei Balcani occidentali. Il presidente avrà poi una colazione di lavoro offerta dall’omologo Pendarovski. Nel pomeriggio, il capo dello Stato avrà un incontro in hotel con il personale dell’ambasciata italiana a Skopje e con una rappresentanza della diaspora italiana. Successivamente Mattarella sarà accolto presso la sede del governo dal primo ministro macedone, Dimitar Kovacevski. Al termine dell’incontro è previsto il trasferimento in aeroporto per il ritorno del presidente della Repubblica a Roma.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram