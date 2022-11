La visita del ministro Shoukry a Roma segnerebbe un nuovo passo avanti nelle relazioni tra Italia e Egitto

Dopo l’incontro di un’ora e un quarto a Sharm el Sheikh tra il capo dello Stato egiziano, Abdel Fattah al Sisi, e il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, i rapporti tra Italia ed Egitto potrebbero vedere un ulteriore passo in avanti con la visita a Roma del ministro degli Esteri del Cairo, Sameh Shoukry. Il capo della diplomazia, infatti, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che intende partecipare all’ottava edizione dei Med Dialogues, l’annuale appuntamento internazionale promosso dall’Italia con la partecipazione dei rappresentati di governi, organizzazioni internazionali, think thank e mondo economico e culturale. “Farò del mio meglio per esserci“, ha detto lo stesso capo della diplomazia egiziana. Vale la pena ricordare che Shoukry era assente dai Med Dialogues dello scorso anno e la sua ultima partecipazione risale al 2019. La conferenza sui dialoghi mediterranei, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), si terrà il 2 e 3 dicembre a Roma.

Da mesi l’Egitto sta inviando segnali di distensione all’Italia, nonostante gli scarsi passi in avanti sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki. Bassam Radi, attuale portavoce della presidenza guidata da Al Sisi, è stato designato nuovo ambasciatore a Roma e dovrebbe assumere l’incarico al termine della summit sul clima Cop27. Dopo il decesso dell’ambasciatore Alaa Rushdy lo scorso gennaio, la sede diplomatica è infatti rimasta vacante. La scelta di una figura diplomatica di rilievo e molto vicina ad Al Sisi non appare casuale. Radi, 54 anni, parla inglese, italiano e francese. In precedenza ha lavorato presso l’ambasciata d’Egitto in Italia e negli Emirati Arabi Uniti ed è stato console generale a Istanbul. Radi ha lavorato presso il ministero degli Affari esteri del Cairo come direttore del dipartimento antiterrorismo internazionale e direttore degli affari delle Nazioni Unite. Inoltre, il diplomatico è stato membro della Commissione nazionale per la predisposizione della nuova legge antiterrorismo nel 2015 e membro della Commissione suprema di sicurezza per la lotta al terrorismo.

Parole di apertura sono arrivate recentemente anche ministro del Commercio e dell’Industria egiziano, Ahmed Samir. Durante un incontro con l’ambasciatore d’Italia al Cairo, Michele Quaroni, lo scorso primo novembre, Samir ha detto che l’Egitto vuole rafforzare la cooperazione economica con uno dei suoi principali partner strategici in Europa: l’Italia. L’esponente del governo del Cairo ha detto che il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi nel 2021 è stato di circa 3,03 miliardi di euro, di cui 1,44 miliardi di euro di esportazioni egiziane. A detta del ministro egiziano, l’Italia è fra i principali investitori esteri nel Paese delle piramidi, con investimenti complessivi del valore di 1 miliardo e 707 milioni di euro – secondo i dati aggiornali all’aprile 2022 – e 1.233 progetti attivi nei settori industriale, agricolo, turistico, dei servizi, delle costruzioni, dell’informatica e dei servizi finanziari.

Il faccia a faccia tra Meloni e Al Sisi di Sharm el Sheikh “ha dato occasione al presidente Meloni di sollevare il tema del rispetto dei diritti umani e di sottolineare la forte attenzione dell’Italia sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki”, ha sottolineato una nota di Palazzo Chigi, aggiungendo che “durante l’incontro si è parlato di approvvigionamento energetico, fonti rinnovabili, crisi climatica e immigrazione”. Il comunicato stampa diffuso dalla parte egiziana ha confermato che nel colloquio Meloni-Al Sisi si è discusso “della cooperazione per ottenere verità e giustizia” sul caso Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e barbaramente ucciso nel 2016 al Cairo. Ma la presidenza del Paese delle piramidi non ha menzionato Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, a lungo detenuto in carcere in Egitto e rilasciato lo scorso dicembre 2021, ancora sotto processo con l’accusa di aver diffuso “false notizie”. La prossima udienza sul caso Zaki, peraltro, è stata fissata al 29 novembre.

Secondo quanto riferito dalla presidenza egiziana, nell’incontro tra i due leader si è parlato anche “degli ultimi sviluppi relativi alla sicurezza del Mediterraneo, in particolare il fascicolo libico”. In particolare, si è convenuto sulla necessità di lavorare per preservare l’unità e la sovranità della Libia, sostenere l’organizzazione di elezioni presidenziali e parlamentari, oltre a preservare le istituzioni nazionali libiche e rafforzare il ruolo delle autorità di sicurezza nella lotta al terrorismo. Spazio anche ai “modi per sviluppare le relazioni economiche, commerciali e di investimento tra Italia ed Egitto“, ma anche “la cooperazione congiunta nel settore industriale e nella sicurezza energetica”, ha precisato un comunicato della parte egiziana. Come ricordato dall’ambasciatore Radi, “la sicurezza energetica è uno dei più importanti percorsi di partnership tra le due parti negli ultimi anni, soprattutto attraverso la partnership con Eni nel settore del gas naturale”. In merito, vi è la possibilità di studiare la realizzazione di un cavo elettrico sottomarino con l’Italia.

Spazio anche al dossier migranti, con gli egiziani primi per nazionalità dichiarata allo sbarco in Italia: ben 18.217 su 88.100 persone sbarcate al 7 novembre, secondo i dati del Viminale. A tal proposito, Al Sisi ha ribadito la disponibilità dell’Egitto “a collaborare con le autorità del governo italiano nel contrasto al traffico di esseri umani”, ha aggiunto la nota egiziana. Durante il colloquio sono stati scambiati pareri “sul coordinamento degli sforzi tra Italia ed Egitto come partner di spicco dell’Unione Europea nella lotta alle migrazioni illegali”. In merito, il presidente Al Sisi “ha affermato la disponibilità dell’Egitto a collaborare con le autorità italiane competenti al riguardo, sulla base del pieno impegno dell’Egitto nella lotta a tale fenomeno”, si legge ancora nel comunicato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della presidenza egiziana.

