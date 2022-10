La sottosegretaria Pucciarelli: “L’Italia deve protreggere tre gasdotti”

"Oggi più che mai è necessario un impegno militare per prevenire e contrastare eventuali attacchi ad infrastrutture strategiche come i gasdotti o i cavidotti per connessioni digitali che corrono sotto i nostri mari"

Le acque del Baltico si fanno sempre più agitate. Mentre restano ancora avvolte nel mistero le dinamiche del sabotaggio dei gasdotti, la tensione tra Russia e Occidente ha superato i livelli di guardia. È per questo che l’Ucraina cerca riparo sotto l’ombrello Nato. Lo scenario è complesso e per il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, la situazione crea ulteriori rischi di potenziali escalation. “Quanto capitato nel Baltico – dice al “Giornale” – deve essere oggetto di indagini e approfondimenti. Nel frattempo l’Italia deve imparare la lezione. Abbiamo tre gasdotti di vitale importanza da proteggere: Transmed che convoglia a Mazara del Vallo il gas algerino, il Greenstream libico e il Tap che porta il gas azero in Puglia. Oggi più che mai è necessario un impegno militare per prevenire e contrastare eventuali attacchi ad infrastrutture strategiche come i gasdotti o i cavidotti per connessioni digitali che corrono sotto i nostri mari”.

“La nostra collocazione geostrategica – aggiunge -e il contesto geopolitico impongono un cambio di passo nella difesa della dimensione marittima, anche con maggiori investimenti”. Per quel che riguarda invece chi trae vantaggio da questi attacchi: “È un tentativo di destabilizzazione che avvantaggia chi vuole speculare. Alzare il livello di tensione in una situazione già compromessa e instabile rasenta il suicidio, perché comporta una naturale escalation del conflitto in corso, oltre a un danno economico che può mettere in ginocchio le nazioni che non sono autonome nella produzione di energia. Chi indaga non deve trascurare l’ipotesi di ‘interruzione deliberata’”. Le infrastrutture strategiche dell’Ue sono a rischio: “Quanto accaduto preoccupa, ma come sempre ci troviamo a rincorrere le emergenze. La nostra Difesa continua a proteggere le infrastrutture strategiche, pur con finanziamenti non sempre all’altezza. Stiamo aumentando il dispositivo aeronavale e subacqueo della Marina per il pattugliamento e il monitoraggio di ogni zona a rischio del Canale di Sicilia”. Secondo il “Times”, Putin starebbe preparando un test nucleare ai confini con l’Ucraina: “La retorica nucleare di Putin rappresenta l’escalation più significativa dallo scorso 24 febbraio. Se da una parte questo atteggiamento può essere letto come un fallimento degli obiettivi iniziali, dall’altra rappresenta una minaccia che non può essere sottovalutata. Credo che siamo arrivati a un punto cruciale”, ha concluso Pucciarelli.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram