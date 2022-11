La Russia “reagirà politicamente” se Svezia e Finlandia aderiranno

L’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato sarebbe un cambiamento strategico per la Federazione russa. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Aleksandr Grushko. “Questo cambiamento non può rimanere senza una reazione politica, nonché senza un’analisi approfondita delle conseguenze di una nuova configurazione di forze che potrebbe formarsi a seguito di un’altra espansione dell’alleanza”, ha detto Grushko ai giornalisti, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Interfax”.

Il vice ministro ha sottolineato che Mosca “ha delle domande in relazione all’effettivo rifiuto della Finlandia e della Svezia do uno status di denuclearizzazione in relazione a un possibile ingresso nella Nato”. Ciononostante, la Russia “non ha intenzioni ostili in relazione alla Finlandia e alla Svezia”, ha concluso.

