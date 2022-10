La ripresa della produzione in Libia fa scendere il prezzo del petrolio

Riaprono i pozzi di petrolio in Libia dopo tre mesi di stop e subito scendono i prezzi i mercati internazionali. E’ una buona notizia per l’Italia, principale acquirente del greggio libico. Il costo dei futures sul petrolio del West Texas Intermediate (Wti), il benchmark petrolifero degli Stati Uniti, è diminuito dell’1,5 per cento la mattina del 20 luglio, e potrebbe abbattere la soglia psicologica dei cento dollari al barile. Non è un caso. Il petrolio leggero libico, grazie all’alta purezza e al basso contenuto di zolfo, ha storicamente un forte impatto sui prezzi globali. Una fonte libica consultata da “Agenzia Nova” riferisce che la ripresa della produzione petrolifera nell’ex Jamahiriya di Muammar Gheddafi era un preciso obiettivo della Casa Bianca. “Il greggio libico incide più del suo peso reale sulla formazione del prezzo del barile. Ecco perché dovrebbe portare a una discesa dei prezzi, che è quello che vuole il presidente Joe Biden per evitare una travolgente sconfitta alle elezioni di medio termine”, afferma la fonte. Una richiesta, quella di aumentare la produzione, peraltro ribadita dallo stesso Biden nel suo recente tour in Medio Oriente, dove ha incontrato i leader di Arabia Saudita, Bahrein, Emirati, Kuwait, Oman, Qatar, Egitto, Giordania e Iraq.

Nonostante il livello elevatissimo dei prezzi del greggio e la sempre più forte domanda causata dal conflitto tra Russia e Ucraina, la produzione della Libia era scesa da 1,2 milioni di barili del 2021 ad appena 100 mila barili al giorno a metà giugno. Ora, con la riapertura graduale dei pozzi e dei terminal di esportazione, la Libia può aumentare la sua produzione fino a superare anche i livelli pre-Gheddafi di 1,6 milioni di barili al giorno. La svolta è arrivata con l’estromissione dello storico presidente della Noc, Mustafa Sanallah, un tecnico nominato nel 2011, apprezzato dagli Stati Uniti ma evidentemente sacrificabile, e la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione guidato da Farhat Omar bin Qadara. Già governatore della Banca centrale della Libia durante il regime di Muammar Gheddafi, restando in carica dal 2006 al 2011, Bin Qadara è un nome gradito al comandate dell’Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, e noto per aver partecipato alla stampa di miliardi di dinari libici in Russia per la regione orientale della Cirenaica.

In un’intervista all’emittente televisiva statunitense “Al Hurra TV”, il nuovo numero uno della Noc ha detto che la Libia può raggiungere livelli di produzione addirittura di 3 milioni di barili al giorno, ma ha bisogno di stabilità politica e di consulenza internazionale. Bin Qadara si aspetta che la capacità produttiva del Paese membro del cartello petrolifero Opec raggiunga a stretto giro 1,2 milioni di barili al giorno circa: “Le nostre capacità dal porto di Hariga e da Zawiya hanno raggiunto 500 mila -600 mila barili al giorno, ma abbiamo il problema che i serbatoi sono pieni. Ora stiamo comunicando con i compratori per svuotare i serbatoi e vendere il petrolio, in modo da poter riprendere la produzione e superare i problemi tecnici causati dal processo di chiusura”. Intanto ieri sono riprese le operazioni di pompaggio e produzione nel giacimento di El Feel, nel sud della Libia, gestito dalla società Mellitah Oil and Gas Company, compartecipata paritariamente da Noc ed Eni. I tassi di produzione iniziali superano 40 mila barili al giorno e dovrebbero raggiungere a breve i normali livelli di circa 70 mila barili al giorno.

La discesa in campo di Bin Qadara, che domenica scorsa, 17 giugno, è stato ufficialmente presentato ai rappresentanti diplomatici accreditati a Tripoli, rappresenta un primo passo verso un accordo complessivo tra il governo Dabaiba e il generale Haftar. Un’intesa che entrambe le parti si sono affrettate a negare con smentite di circostanza, ma che secondo le fonti di “Nova” potrebbe presto portare a nuovi e positivi sviluppi. “Con la nomina dei vertici della Noc, Dabaiba vuole dimostrare che fa sul serio. La prossima prova potrebbe essere la nomina di un nuovo ministro della Difesa e delle Finanze, ma non è detto che il premier sia grado di farlo perché la Tripolitania oggi è profondamente divisa”, ha aggiunto la fonte.

Vale la pena ricordare che l’interim del dicastero della Difesa è ancora nelle mani di Dabaiba, il quale, all’indomani della nomina alla presidenza dell’esecutivo, si è auto-nominato ministro per evitare che le divergenze tra le parti politiche e militari dell’est e dell’ovest libico. I tempi potrebbero essere presto maturi per affidare un incarico sovrano di tale importanza a una personalità dell’est, magari al generale Abrulrazzak al Nadori, capo di Stato maggiore dell’Lna e numero due di Haftar che – guarda caso – ieri era a Tripoli. Anche la nomina di un nuovo ministero delle Finanze è essenziale per l’est: Haftar, infatti, ha necessità di finanziare la sua macchina bellica e di ripagare i debiti contratti nella fallimentare offensiva contro Tripoli del 2019-2020.

Intanto, la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha elogiato l’incontro avvenuto a Tripoli dal 18 al 19 luglio (ben due giorni, uno in più del previsto) tra Nadori e l’omologo delle forze affiliate al Governo di unità nazionale (Gun), Mohamed al Haddad. “Le Nazioni Unite elogiano questo importante dialogo e continuano a sostenere i colloqui sul percorso della sicurezza, in particolare quelli che si svolgono attraverso il comitato militare congiunto (5+5), compresa la piena attuazione dell’accordo di cessate il fuoco concluso nell’ottobre 2020”, ha reso noto la stessa missione in un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook. Ma l’arrivo a Tripoli del vice di Haftar ha causato rabbia e insoddisfazione in alcune parti di Misurata, Zawiya, Zintan e Tripoli, in particolare tra i “rivoluzionari” e i veterani che hanno preso parte alla guerra contro l’Lna nel 2019-2020. Un’acredine sfociata nel parziale blocco della strada costiera che collega Misurata a Sirte: quest’ultima è peraltro la città dove ha sede il cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn) sostenuto dalla Camera dei rappresentanti, il Parlamento con sede a Tobruk, guidato dal premier designato Fathi Bashagha.

Proprio Bashagha, insieme al presidente del Parlamento, Aguila Saleh, è il principale perdente del tacito accordo Dabaiba-Haftar. Un’altra fonte libica consultata da “Agenzia Nova” riferisce che il primo ministro designato dal Parlamento è stato sollecitato a lasciare la città di Sirte e a insediarsi a ovest di Tripoli, nelle aree sotto il controllo di milizie “amiche”, ma la mossa potrebbe rivelarsi molto rischiosa se non completamente fallimentare. Chi invece ha tutto da guadagnare da questa situazione è il generale Haftar: sia che Dabaiba riesca a vincere le resistenze dei suoi rivali, sia che le divisioni nella regione occidentale del Paese facciano saltare l’accordo, il generale della Cirenaica ne uscirebbe comunque rafforzato. Intanto domani, 21 luglio, si tiene a Istanbul, in Turchia, un nuovo incontro tecnico nel formato P3+2 (Francia, Regno Unito, Stati Uniti più Italia e Germania), una struttura già consolidata sulla Libia, più Turchia ed Egitto, i due Paesi che oggi hanno una posizione prioritaria a ovest e ad est. Si tratta della terza riunione dopo gli incontri a Tunisi (inizio giugno) e Roma (fine giugno). Al centro dei colloqui l’accordo libico-libico sulla bozza costituzionale e le elezioni che avrebbero dovuto tenersi il 24 dicembre 2021.

