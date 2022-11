La Regina (Pd), rinuncia alla candidatura: è il terzo ritiro in due giorni

“Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perché il Pd viene prima di tutto e perché questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo”. Lo scrive su Twitter Raffaele La Regina, segretario regionale del Partito democratico Basilicata e candidato alla Camera, in seguito alla bufera che lo ha investito per un suo post sulla legittimità dello stato di Israele.

A far scoppiare la polemica è stato “Il Giornale”, rivelando che nel dicembre 2020 La Regina aveva pubblicato sul suo profilo Facebook questa domanda: “In cosa credete di più: legittimità dello Stato di Israele, alieni o al mollicato di Mauairedd? E perché proprio al mollicato?”. Nel dicembre 2017, invece, sul suo profilo Twitter, il dirigente del Pd aveva scritto: “Gerusalemme è luogo sacro per 3 principali religioni monoteiste, occupata in maniera illegale e violenta da #Israele durante la guerra dei 6 giorni. Solidarietà al popolo Palestinese, No Pasaran!”.

Appena ieri avevano rinunciato alla candidatura in parlamento altri due esponenti del Pd: Francesco De Angelis, membro della direzione nazionale del partito, e Albino Ruberti, ormai ex capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. I due erano stati protagonisti di una violenta lite in strada, con tanto d’insulti e minacce di morte.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram