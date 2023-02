La priorità di Rocca è la sanità ma è necessario il bilancio: ipotesi tecnici per le due deleghe

La sanità, per l'ex presidente della Croce rossa, è un punto cruciale del mandato per i prossimi cinque anni, tuttavia non può eludere un passaggio fondamentale: l'approvazione del bilancio

È possibile che nella squadra di governo del nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ci siano due figure tecniche: in particolare per le deleghe alla Sanità e al Bilancio. I due assessorati, considerato l’impegno del governatore a voler intervenire subito sull’abbattimento delle liste d’attesa, appaiono collegati più che mai nel momento storico che l’ente regionale si trova ad affrontare. Gli ultimi dati sulle liste d’attesa per i servizi sanitari nel Lazio risalgono all’estate scorsa. Numeri alla mano, certificati dalla precedente giunta regionale e diffusi a giugno del 2022, nel Lazio c’erano oltre un milione e centomila persone in attesa per una visita o intervento. Al tempo risultavano pendenti, a causa delle priorità dettate dalla pandemia, 684.890 prestazioni ambulatoriali, 15.725 interventi chirurgici e oltre 430.662 screening oncologici che la Regione Lazio si riprometteva di recuperare almeno al 90 per cento entro il 31 dicembre del 2022. Il tutto con uno stanziamento di 48 milioni, a valere sul Pnrr, suddiviso in 35,3 milioni per le visite specialistiche ambulatoriali; 9,9 milioni per gli interventi chirurgici; 2,6 milioni per gli screening oncologici.

Nel mezzo di queste attività è subentrata, a gamba tesa, la campagna elettorale. È credibile però che il nuovo governatore, Francesco Rocca, il quale già da ieri era a lavoro sul tema, riparta da questi numeri e dai risultati raggiunti nel frattempo con l’operazione annunciata a giugno scorso. La sanità, per l’ex presidente della Croce rossa, è un punto cruciale del mandato per i prossimi cinque anni, tuttavia non può eludere un passaggio fondamentale: l’approvazione del bilancio. È in quella sede che si dettano le priorità, anche se il documento sarà in parte vincolato dalle scelte e dagli impegni presi negli anni precedenti.

Il primo vero bilancio dell’era Rocca sarà scritto soltanto alla fine di quest’anno. Tuttavia, nel frattempo, su qualche voce si può agire. Così, secondo le indiscrezioni che trapelano in queste ore, sembra che il neo governatore, per le due deleghe (Sanità e Bilancio) possa scegliere due figure tecniche, che abbiano un’esperienza consolidata nei rispettivi ambiti e in tempi brevi possano chiudere il cerchio per un primo intervento sulle liste d’attesa. In ogni caso Rocca ha garantito di voler supervisionare, personalmente, l’andamento del servizio sanitario regionale e quindi non è ancora escluso che possa avocare a se la delega.

