La prima giornata di consultazioni al Quirinale

Si è conclusa la prima giornata di consultazioni delle forze politiche al Quirinale. La delegazione del gruppo parlamentare “Per le Autonomie (Svp-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)” ha confermato il suo orientamento a non votare la fiducia. “Il nostro orientamento è quello non votare la fiducia al governo perché devono dimostrarci che hanno cambiato atteggiamento nei confronti delle autonomie”, ha affermato la senatrice del Sudtiroler Volkspartei e del gruppo Per le Autonomie, Julia Unterberger, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non è però detta “l’ultima parola perché non conosciamo la lista dei ministri”, ha aggiunto. A salire al Quirinale anche la delegazione del Terzo polo. “Abbiamo rimarcato al presidente Mattarella che saremo all’opposizione: non faremo sconti e cercheremo di ingaggiare il governo su tematiche concrete”, ha detto il leader di Azione e del Terzo Polo, Carlo Calenda. Inoltre, il leader di Azione ha chiarito: “In caso di posizioni contrarie al supporto all’Ucraina o di natura filo russa la nostra opposizione non sarà costruttiva ma durissima, fuori e dentro il Parlamento”.

Dal canto suo, nel corso delle consultazioni, il Movimento 5 stelle ha espresso al presidente della Repubblica la propria “perplessità sul fatto che il ministro degli Esteri possa andare ad un esponente di Forza Italia”. A chiarirlo, al termine delle consultazioni, il presidente del partito, Giuseppe Conte, che nello specifico, a proposito delle parole di Silvio Berlusconi sul conflitto in Ucraina, ha sottolineato che “non si è trattato di singole battute ma di un articolato ragionamento che riassume una linea di politica estera”. “A nostro avviso, questa linea di politica estera rende incompatibile che la casella della Farnesina sia occupata da un esponente della stessa forza politica, ossia Forza Italia, il cui presidente, Berlusconi, ha sintetizzato quel ragionamento”, ha spiegato. Quanto al Pd, il segretario Enrico Letta ha ribadito: “Saremo convintamente all’opposizione, fermi e rigorosi”. “Il governo – ha chiesto Letta – sia in continuità con le alleanze europee ed atlantiche”. Secondo il segretario del Pd, il governo “deve essere senza ambiguità sulla condanna dell’invasione russa e sul sostegno alla resistenza ucraina, per arrivare ad una pace vera e duratura”. Le consultazioni proseguiranno domani mattina, quando a salire al Quirinale saranno le forze politiche del centrodestra.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram