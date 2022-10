La prefettura di Roma aggiorna il Piano degli sgomberi, ci sono Casapound e Spin time

La prefettura di Roma aggiorna il Piano degli sgomberi, la lista delle strutture occupate abusivamente, sulle quali è possibile procedere alle operazioni di liberazione nei casi in cui non è necessaria l’attivazione di percorsi assistenziali. Sono 29 gli immobili su cui si è concentra l’attenzione della prefettura capitolina. Nella lista spicca quello in via Napoleone III occupato da Casapound e lo Spin time in via Santa Croce in Gerusalemme, ma anche l’ex sede delle dogane in via Tiburtina n. 1250. Immobili sulla cui necessità di sgombero, in alcuni casi, si è espresso anche il Tar del Lazio mentre la prefettura indica, tra le ragioni della necessità di intervenire, anche il disagio sociale dovuto agli ambienti di spaccio creato, in alcuni casi dagli occupanti e di pericolo di discriminazione sociale. Una lista lunga che include strutture di proprietà di enti pubblici o privati, occupati da decenni. Il più “antico” è un immobile in Via Umberto Partini 21, nel municipio IV occupato abusivamente dal 18 ottobre 2002.

