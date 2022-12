Azzurri di pallavolo campioni del mondo: oggi da Mattarella e Draghi

La nazionale di pallavolo, laureatasi ieri sera Campione del mondo, è stata ricevuta al Quirinale per l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A guidare la delegazione il commissario tecnico, Ferdinando De Giorgi, e il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Al termine dell’incontro, gli azzurri si sono recati a palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Ieri è stata una giornata “importante per il nostro sport” con il Gran premio di Formula 1 a Monza, “l’impresa” della nazionale di basket e, come coronamento, la vittoria del Campionato del mondo da parte della nazionale di pallavolo, ha affermato il presidente della Repubblica. “Campioni del mondo. I mie complimenti più sentiti e intensi. Complimenti davvero, è stata una serata indimenticabile”, ha aggiunto il presidente, ricordando che “vedervi di nuovo qui” al Quirinale dopo poco tempo dagli Europei vinti “è un grande piacere”.

La vittoria della nazionale di pallavolo ai Campionati del mondo “è un bel segnale per l’Italia” ha detto Draghi. “Lo sport – ha aggiunto – è fatto di discese e risalite e voi siete la dimostrazione che i veri campioni, prima o poi, tornano a vincere”. “Dopo 24 anni avete riportato il titolo mondiale maschile in Italia, siete entrati nella storia della pallavolo e più in generale della storia dello sport italiano. Grazie per tutte le emozioni che ci avete regalato e per le emozioni che mi avete regalato ieri notte”, ha concluso

