La ministra Gelmini: “Il centrodestra è al suo triste epilogo. Ora è Calenda a parlare chiaro”

“Il centrodestra è al suo triste epilogo. Ora è Calenda a parlare chiaro, a rivolgersi alle imprese. Ma non sono io che mi sono ‘spostata’, è Forza Italia che si è omologata alla destra-destra”. È passata una settimana esatta dal suo addio a FI, e la scelta di Mariastella Gelmini sembra assumere sempre più i contorni della prima tessera di un domino. Sono già 9 infatti gli addii tra gli azzurri. L’ultimo è quello di Mara Carfagna. “Una donna ‘tosta’ spiega al “Messaggero” la ministra degli Affari regionali, che ora vorrebbe tutti gli ex azzurri accanto: “Con lei e con gli altri colleghi, spero davvero che si possa fare ancora un pezzo di strada assieme”. E chissà che la direttrice non sia proprio Azione di Carlo Calenda. (“Ho letto il suo appello e mi è sembrato la declinazione più seria dell’agenda Draghi”), che nei giorni scorsi ha proposto proprio il premier attuale come futuro presidente del Consiglio: del resto, precisa la ministra: “Tra lui e Giorgia Meloni gli italiani non avrebbero dubbi”. Il suo addio a Forza Italia ha fatto rumore e ha dato il via ad un esodo dal partito che forse segna anche la fine di una stagione politica italiana. Il centrodestra moderato si è archiviato una settimana fa: “Scegliendo di lasciare le impronte digitali sull’affossamento del governo Draghi si sono presi una responsabilità enorme e hanno messo a serio rischio il Paese, che nel frattempo si stava riprendendo dopo la tragedia del Covid. Le elezioni ci sarebbero comunque state di qui a poco, ma è prevalso il calcolo elettorale: non avrei mai immaginato un finale del genere”.

Intanto FI-Lega-FdI faticano a trovare un’intesa e c’è chi dice che Berlusconi e Salvini non accetteranno mai di avere la Meloni come premier: “Troveranno un accordo: Forza Italia e Lega stanno unendo due debolezze e Giorgia Meloni, dal suo punto di vista, ha ragione. Se davvero Forza Italia non avesse voluto consegnarle la premiership, avrebbe confermato la fiducia a Draghi e garantito un’ordinata chiusura della legislatura. Avremmo messo in sicurezza i conti del Paese e gli approvvigionamenti energetici, conseguito gli obiettivi del Pnrr, attuato la delega fiscale e le riforme di giustizia e concorrenza, dato poteri straordinari a Roma Capitale, una riforma che stavo seguendo insieme a quella sull’autonomia”. “Invece – aggiunge – si sono piegati a Salvini e adesso non potranno opporsi alla rincorsa di Fratelli d’Italia per la candidatura per Palazzo Chigi”.

Da Forza Italia la accusano di aver trattato già ‘da tre mesi’ l’uscita dal partito per entrare in Azione di Carlo Calenda: “È falso. Ma in Forza Italia oramai si ricorre all’insulto anziché rispondere sulle questioni politiche. Se volevo un seggio sicuro, me ne sarei rimasta dove stavo. La verità è che la classe dirigente attuale del partito aveva due missioni: completare l’osmosi con la Lega ed estromettere chiunque difendesse la storia, l’autonomia e i valori di Forza Italia. Quanto a me, ho letto l’appello di Calenda e mi è sembrato la declinazione più seria dell’agenda Draghi. Si alle infrastrutture e agli investimenti, industria 4.0, più soldi in busta paga ai lavoratori, drastica revisione del reddito di cittadinanza e taglio di Irap e Irpef”. “Dobbiamo dare una prospettiva di serietà e concretezza all’azione politica – osserva infine la ministra – Calenda parla chiaro e si rivolge ai ceti produttivi, alle imprese, al popolo delle partite Iva e ai bonus e al reddito di cittadinanza preferisce il lavoro. Sono le battaglie che ho sempre fatto”, ha concluso Gelmini.

