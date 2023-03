La ministra dell’Interno tedesca: “Riformare rapidamente il sistema di asilo Ue”

Il sistema di asilo dell’Ue deve essere riformato rapidamente o lo Spazio di Schengen sarà in pericolo se gli Stati membri non si accordano presto su regole comuni per il controllo dei flussi migratori. È quanto affermato dalla ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, al termine dei colloqui che ha tenuto oggi a Berlino, sia in presenza sia in videocollegamento, con gli omologhi di Italia, Francia, Belgio, Spagna e Svezia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l’esponente del governo federale ha avvertito che i negoziati sul Sistema europeo comune di asilo (Ceas) devono essere conclusi rapidamente in modo che la riforma possa essere completata prima delle elezioni europee del 2024. La finestra temporale “si chiude in estate”, ha quindi evidenziato Faeser. Secondo la ministra dell’Interno tedesca, nella gestione della questione migratori, è necessario un “buon equilibrio tra solidarietà e responsabilità”. In questo quadro, gli Stati membri in cui la pressione dei flussi di profughi è particolarmente elevata devono poter contare su una “solidarietà duratura”. Ciò include norme “sulla distribuzione dei richiedenti protezione”.

Nell’ambito del meccanismo di solidarietà volontaria, ha proseguito Faeser, la Germania ha finora “accolto 427 persone dall’Italia e 93 da Cipro”, mentre prevede di far entrare sul proprio territorio altri migranti. L’esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha poi chiesto a tutti gli Stati membri di contribuire a ridurre la migrazione secondaria irregolare. In merito alla sicurezza delle frontiere esterne dell’Ue, Faeser ha osservato che “alti recinte e muri ne sono “parzialmente” parte. Tuttavia, l’obiettivo parte, ma l’obiettivo del Ceas non è “praticare una politica di isolamento”. Si tratta, invece, di limitare la migrazione irregolare. Secondo Faeser, infine, controlli stazionari ai confini esterni dell’Ue sono “l’ultima risorsa”. Con la ministra dell’Interno tedesca hanno preso parte ai colloqui i colleghi Matteo Piantedosi per l’Italia, Gerald Darmanin per la Francia, Annelies Verlinden per il Belgio, Fernando Grande-Marlaska per la Spagna e Morgan Johansson per la Svezia.

