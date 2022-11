La legge di Bilancio arriva lunedì alla Camera: stop Imu per le case occupate e fondi per la Tav tra le novità

La legge di Bilancio è attesa ufficialmente alla Camera lunedì 28 novembre. Secondo quanto si apprende, l’ultima bozza diffusa – contenente 155 articoli – rappresenta il 95 per cento del testo definitivo. Tra le principali novità, l’esenzione dall’Imu per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”. Viene poi istituita “senza oneri a carico della finanza pubblica” la Cabina di regia per la determinazione dei Livelli essenziali di prestazione (Lep), ai fini del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. “La Cabina di regia – si legge nella bozza – è presieduta dal ministro delegato per gli Affari regionali e le Autonomie e a essa partecipano il ministro delegato per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, il ministro delegato per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, il ministro dell’Economia e delle Finanze, i ministri competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle Regioni, il presidente dell’Upi e il presidente dell’Anci, o loro delegati”. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, “predispone uno o più schemi di decreto del presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i Lep e i correlati costi e fabbisogni standard”.

Per quanto riguarda le infrastrutture, il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente ed opere connesse viene definita un’opera “prioritaria e di preminente interesse nazionale”. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società Stretto di Messina, “Rete ferroviaria italiana e Anas sono autorizzate – si legge nella bozza – proporzionalmente alla quota di partecipazione, a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all’importo complessivamente non superiore a 50.000.000 euro”. Inoltre, entro il 31 marzo anno 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è autorizzato l’avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo dell’intervento “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera”. Viene in tale ambito autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per l’anno 2025 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di “consentire l’accesso ai contributi da parte dell’Unione europea delle opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione”.

Sul fronte delle politiche sociali, a decorrere dal primo gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi dell’Assegno unico universale sono incrementati del cinquanta per cento. “Tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di Isee fino a 40.000 euro”. Il congedo parentale, invece, viene esteso “per la madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione”. Infine, è in corso di valutazione la proroga al 31 dicembre 2023 del termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina. “La dotazione del Fondo di garanzia è incrementata di 800 milioni di euro per l’anno 2023”.

