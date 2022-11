La guerra indebolisce rapidamente l’influenza di Mosca nelle repubbliche centrasiatiche

Dopo l’invasione dell’Ucraina, la Russia ha iniziato a perdere influenza in una regione cui ha sempre attribuito grande importanza strategica, quella dell’Asia centrale. Mercoledì 10 agosto questo processo ha subito un’improvvisa accelerazione, con l’avvio di esercitazioni militari congiunte tra le forze armate degli Stati Uniti e quelle di tre delle repubbliche centrasiatiche post-sovietiche – Kirghizstan, Tagikistan, e Uzbekistan – più quelle di Mongolia e Pakistan. Le manovre, come ha fatto sapere l’ambasciatore Usa a Dushanbe, John Pommersheim, andranno avanti fino al 20 agosto e per Washington costituiscono “un’opportunità senza precedenti di rafforzare le relazioni con i partner nella regione”. In particolare con il Tagikistan, Paese nel quale le esercitazioni “Regional cooperation 22” si svolgono, e con le cui forze armate gli Usa condurranno, a partire da oggi, cinque giorni di manovre bilaterali parallele, presso il centro di addestramento di Fakhrabad.

La notizia non è passata inosservata a Mosca. Dal governo russo non sono arrivate, per ora, reazioni ufficiali, ma sui media sono fioccate analisi di esperti che hanno ricordato come in Tagikistan la Russia abbia circa settemila militari, incaricati, tra le altre cose, di tenere in sicurezza il confine con l’Afghanistan. Aleksander Mikhailov, capo dell’Ufficio di analisi politico-militare, ricorda: “In Tagikistan abbiamo la 201ma base militare, che ha occhi per vedere e orecchie per sentire. Non escludo che Dushanbe stia conducendo manovre con gli americani con il segreto consenso di Mosca, con l’obiettivo di monitorare da vicino il potenziale tecnologico e militare delle forze statunitensi e il modus operandi della loro intelligence”. Un’ipotesi alla quale non crede Andrej Serenko, direttore del Centro per gli studi di politica afgana, che in un’intervista al portale “News.ru” ha osservato che, dal punto di vista di Dushanbe, l’avvicinamento agli Usa è funzionale alla necessità di tenere sotto controllo le minacce provenienti dall’Afghanistan.

Proprio Dushanbe, alla fine dello scorso giugno, era stata scelta dal presidente Vladimir Putin come tappa inaugurale del primo viaggio all’estero dopo l’inizio della guerra in Ucraina, a ulteriore dimostrazione dell’attenzione con cui la Russia guarda a una regione su cui da secoli esercita un’influenza incontrastata e che, negli ultimi mesi, appare tormentata da nuovi venti d’instabilità. A gennaio, in Kazakhstan, una rivolta popolare contro il rincaro dei prezzi del gas per autotrazione ha causato la morte di oltre 200 persone ed è stata sedata solo grazie all’intervento di un contingente a guida russa dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo (Csto). Questa estate episodi di violenza hanno avuto luogo nello stesso Tagikistan e in Uzbekistan, legati alle spinte separatiste delle regioni autonome del Gorno-Badakhshan e del Karakalpakstan. Se a gennaio, tuttavia, Mosca si è dimostrata in grado di incidere sugli eventi regionali, salvaguardando l’alleato kazakho, il presidente Kassym-Jomart Tokayev, dopo la guerra in Ucraina la capacità russa d’intervenire in Asia centrale è inevitabilmente venuta meno, a causa della necessità del Cremlino di concentrare uomini e mezzi sul fronte occidentale. L’unico governi della regione a schierarsi apertamente a sostegno della Russia è stato quello del Kirghizstan, il cui presidente, Sadyr Japarov, ha giustificato l’intervento militare con la necessità del Cremlino di proteggere la minoranza russa nel Donbass.

Kazakhstan e Uzbekistan si sono dichiarati neutrali, mentre Tagikistan e Turkmenistan non hanno mai preso ufficialmente posizione sulla guerra. La posizione di neutralità di Nur-Sultan e Tashkent è comunque significativa. Tanto più che a giugno il presidente kazakho Tokayev, attirando non pochi attacchi da politici e osservatori russi, ha fatto sapere durante il forum economico di San Pietroburgo che il suo governo rispetterà le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro l’economia russa e che, inoltre, non riconoscerà l’indipendenza delle regioni separatiste di Donetsk e di Luhansk. Per tutta risposta, la Russia ha bloccato l’esportazione di petrolio da parte del Kazakhstan attraverso l’oleodotto transcaspico Cpc, provocando alle casse statali di Nur-Sultan un danno quantificato in almeno 500 milioni di dollari. Nei giorni scorsi, invece, l’ambasciata uzbeca a Mosca ha fatto sapere ai suoi cittadini che ci saranno “serie conseguenze” per quanti decideranno di unirsi alle forze russe in Ucraina. Comunicato che è giunto dopo che l’emittente televisiva russa “Betta” ha dato notizia di un leader della diaspora uzbeca nella regione di Perm, Jahongir Jalolov, che aveva invitato i suoi connazionali a creare un battaglione uzbeco intitolato a Tamerlano, in aiuto alle truppe russe impiegate al fronte..

Un primo segnale di condivisione politica dall’Asia centrale è arrivato a luglio, quando i presidenti dei cinque Paesi hanno firmato un Trattato di amicizia, vicinato e cooperazione allo sviluppo con l’obiettivo esplicito di rafforzare l’integrazione regionale contenendo le ingerenze esterne. Si tratta, tuttavia, di un obiettivo tutt’altro che semplice da raggiungere. In Asia centrale, infatti, resta forte anche la penetrazione politica ed economica della Cina, che potrebbe approfittare della distrazione della Russia per puntellare la propria influenza su un’area cruciale per i progetti della Nuova via della seta. Alla fine di luglio è stato in tour in Asia centrale il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. “L’Asia centrale sta affrontando nuovi problemi a causa di sviluppi interni ed esterni. I Paesi della regione condividono la speranza di approfondire la cooperazione con la Cina, perseguendo insieme lo sviluppo e promuovendo la sicurezza”, ha affermato in conferenza stampa il 26 luglio il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian. Intanto ieri l’agenzia di stampa ufficiale cinese, la “Xinhua”, ha riferito che, dal 13 agosto, una nuova linea ferroviaria per treni merci collega la provincia cinese dello Jangsu all’Uzbekistan, passando per il Kazakhstan.

