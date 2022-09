La giunta militare del Mali annuncia il ritiro delle sue forze dal G5 Sahel a partire dal 30 giugno

L’esercito del Mali ha annunciato la fine dell’impegno del suo personale, civile e militare, da tutti gli organismi della coalizione G5 Sahel a partire dal 30 giugno. “A seguito di un comunicato stampa ufficiale del 15 maggio 2022, il governo del Mali ha annunciato il ritiro dal Paese da tutti gli organismi del G5 Sahel, compresa la forza congiunta G5 Sahel”, ha dichiarato in un comunicato il capo di Stato maggiore delle Forze armate maliane, generale Oumar Diarra. Il capo militare ha precisato che il personale maliano in servizio nel dispositivo regionale – cui aderiscono anche Niger, Burkina Faso, Mauritania e Ciad – cesserĂ le sue funzioni dal prossimo 30 giugno nelle zone centrali e occidentali e che “sono in corso tutte le disposizioni per il rimpatrio del personale interessato entro i termini previsti”. Diarra ha quindi specificato che per quanto riguarda il personale in servizio presso il Joint Theatre Command Post (Pciat) della Forza congiunta del G5 Sahel, il suo disimpegno ha effetto dal 30 giugno con ripresa del servizio nei rispettivi eserciti e servizi dall’indomani, primo luglio. La dichiarazione del leader militare attua una decisione giĂ annunciata in un comunicato lo scorso 15 maggio, nel quale Bamako aveva fatto sapere di ritirarsi da tutti gli organi e corpi del G5 Sahel, comprese le forze congiunte, nel quadro dei dissapori nati con Parigi sulla proroga del governo di transizione e sulla conseguente decisione del G5 Sahel – a guida francese – di non assegnare al Mali la presidenza di turno della coalizione. Contro il disimpegno del Mali dalla forza congiunta regionale era intervenuto come mediatore il governo della Mauritania, senza riuscire tuttavia a modificare le intenzioni della giunta di Bamako.

Nell’annunciare il ritiro del Paese dal gruppo regionale a guida francese G5 Sahel e dalla sua forza militare antijihadista congiunta (Fc-G5S), lo scorso 15 maggio Bamako aveva denunciato l’opposizione di alcuni membri del blocco all’esercizio della presidenza di turno spettante a Bamako. In un comunicato, il ministero degli Esteri maliano Bamako ha tuttavia “rigetta(to) fermamente l’argomentazione di uno Stato membro del G5 Sahel che usa come pretesto la situazione politica interna (del Mali) per opporsi al suo esercizio della presidenza del G5 Sahel” – senza citare lo Stato in questione -, ed accusa implicitamente la Francia di seminare zizzania fra i membri del blocco regionale. “L’opposizione di alcuni Stati del G5 Sahel alla presidenza (di turno) del Mali è legata alle manovre di uno Stato extra-regionale che mira disperatamente a isolarlo. Da questo contesto, il governo della Repubblica del Mali deduce una perdita di autonomia decisionale, una strumentalizzazione e un grave pregiudizio al funzionamento degli organi del G5 Sahel, in particolare della Conferenza dei capi di Stato e del Segretariato esecutivo, il cui programma di lavoro annuale e il budget 2022 non sono ancora stati adottati dal Consiglio dei ministri dell’istituzione”, si legge ancora nel documento, nel quale Bamako denuncia “la strumentalizzazione” di un organismo il cui scopo è di “condividere gli sforzi” come “contraria agli interessi” del Mali. Bamako precisa che la decisione delle sue autoritĂ sarĂ notificata agli altri Stati membri dell’organizzazione – Mauritania, Ciad, Burkina Faso e Niger – “secondo la procedura prevista in materia”.

La presidenza di transizione maliana fa riferimento ad una conferenza dei capi di Stato del G5 Sahel prevista per febbraio 2022 a Bamako che avrebbe dovuto “sancire l’avvio della presidenza maliana del G5”, incontro che “a quasi tre mesi” da quella data “non si è ancora tenuto”. Il 15 maggio era stato inoltre fissato dal capo della giunta militare al potere e presidente della transizione Assimi Goita come termine per illustrare i “progressi sostanziali” compiuti dal Paese. Il vertice di febbraio avrebbe dovuto segnare il passaggio di consegne tra Ciad e Mali, ma l’avvento di un secondo colpo di Stato a maggio del 2021 ha cambiato le carte in tavola, aprendo un periodo di complicate relazioni di vicinato ed in particolare un contenzioso con la Francia. In un contesto di crescenti tensioni con Parigi, lo scorso 2 maggio la giunta militare ha deciso di recedere dagli accordi con la Francia nel settore della difesa, denunciando “attacchi flagranti” da parte delle forze di Parigi presenti nel Paese alla sovranitĂ nazionale dell’ex colonia. Le autoritĂ di Bamako, secondo quanto si legge in una nota del portavoce del governo Abdoulaye Maiga, hanno inoltre condannato le “molteplici violazioni” dello spazio aereo maliano da parte di Parigi. Le autoritĂ maliane hanno quindi annunciato la rottura dello Status of Force Agreements (Sofa) che stabilisce il quadro giuridico per la presenza in Mali delle forze francesi per la missione Barkhane e della task force europea Takuba, nonchĂ© il trattato di cooperazione in materia di difesa concluso nel 2014 tra Mali e Francia. La decisione – definita “ingiustificata” da Parigi – arrivava come detto al culmine di una serie di tensioni con il governo di Parigi. Manifestazioni contro la presenza dei militari di Barkhane si sono fatte sempre piĂą numerose negli ultimi mesi, mentre i rapporti con la giunta – che ha preso il potere nel 2020 – si sono progressivamente e violentemente deteriorati.

