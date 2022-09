La Germania adotta misure di emergenza per garantire le forniture dopo il taglio del gas russo

"Per ridurre il consumo di gas, è necessario utilizzare meno gas per generare elettricità . Invece, le centrali elettriche a carbone dovranno essere utilizzate di più", riferisce una nota del ministero dell'Economia

La Germania adotterà delle misure di emergenza per garantire la propria sicurezza energetica visti i recenti tagli delle forniture di gas russe, in particolare aumentando l’utilizzo del carbone. E’ quanto si legge in una nota del ministero dell’Economia. “Per ridurre il consumo di gas, è necessario utilizzare meno gas per generare elettricità . Invece, le centrali elettriche a carbone dovranno essere utilizzate di più”, riferisce la nota. Il governo sta reagendo agli annunci di questa settimana relativi ai tagli alle forniture di gas da parte della russa Gazprom attraverso il gasdotto Nord Stream. Questa decisione è un punto di svolta notevole per la coalizione di governo tedesca che, grazie anche alla presenza dei Verdi, ha promesso di eliminare gradualmente il carbone entro il 2030. “È amaro, ma è fondamentale ridurre i consumi di gas”, ha affermato nel comunicato il ministro dell’Economia, Robert Habeck, esponente dei Verdi. Il pacchetto di misure annunciato domenica prevede anche un sistema di “asta” per la vendita di gas agli industriali, che dovrebbe consentire di abbassare i consumi nel settore manifatturiero tedesco.

Dovrebbero essere riservati anche nuovi crediti dalla banca pubblica KfW per garantire il riempimento dei giacimenti di gas del Paese, attualmente pari al 56 per cento. “La sicurezza dell’approvvigionamento è garantita”, ma “la situazione è grave”, ha riassunto Habeck. Gazprom ha ridotto le consegne tramite Nord Stream questa settimana del 40 per cento, affermando che per il 33 per cento il taglio sarebbe dovuto un problema tecnico. Per il governo tedesco, invece, si tratta di una “decisione politica” legata alla guerra in Ucraina.

