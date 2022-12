La frecciata dell’arcivescovo Delpini a Papa Francesco: ecco il video che imbarazza la Chiesa

Il prelato ha preso parte al pontificale per Sant'abbondio, il patrono di Como, la città in cui il vescovo Oscar Cantoni è stato creato cardinale dal Santo Padre. Delpini attende la "promozione" ancora non arrivata

Sta facendo molto discutere, all’interno del mondo ecclesiastico, l’intervento che l’arcivescovo metropolita di Milano, monsignor Mario Delpini, ha pronunciato in occasione del concistoro tenuto nella Basilica Vaticana. Un intervento ironico, a tratti anche apertamente sarcastico nei confronti di papa Francesco. Delpini ha preso parte al pontificale per Sant’abbondio, il patrono di Como, la città in cui il vescovo Oscar Cantoni è stato creato cardinale dal Santo Padre a differenza dello stesso monsignore Delpini che attende la “promozione” ancora non arrivata.

“Ci sono state delle persone un po’ sfacciate che si sono domandate perché il papa non abbia scelto il metropolita (lo stesso Delpini, ndr) per fare il cardinale e abbia scelto invece il vescovo di Como. Ora io credo che ci siano delle buone ragioni per questo. Naturalmente interpretare il pensiero del Santo Padre è sempre un po’ difficile perché forse vi ricordate quell’espressione altissima di una sapienza antica che diceva che tre sono le cose che neanche il Padreterno sa: una è quante siano le congregazioni delle suore, l’altra è quanti soldi abbia non so quale comunità di religiosi e la terza è che cosa pensino i gesuiti. Ma in questa scelta mi pare si riveli chiaramente la sapienza del Santo Padre” ha detto Delpini.







“Perché ha scelto il vescovo di Como per essere un suo particolare consigliere?” si è chiesto. “Io ho trovato almeno tre ragioni. La prima è che il papa deve aver pensato che l’arcivescovo di Milano ha già tanto da fare, è sovraccarico di lavoro, e quindi ha detto: bisogna che lavori un pò anche il vescovo di Como e quindi ha pensato di dare un po’ di lavoro anche a te. La seconda ragione è che probabilmente il Papa ha pensato: quei “bauscia” di Milano non sanno neanche dov’è Roma, quindi è meglio che non li coinvolga troppo nel governo della Chiesa universale” ha proseguito. Il monsignore ha poi aggiunto: “Forse c’è anche un terzo motivo. Se ricordo bene, il papa è tifoso del River che non ha mai vinto niente, e forse ha pensato che quelli di Como potrebbero essere un po’ in sintonia perché si sa che lo scudetto è a Milano”.

