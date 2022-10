La Francia respinge le richieste di estradizione degli ex terroristi rossi

La giustizia ha mostrato di essere "indipendente e "non ha seguito gli ordini politici del governo francese", ha detto il legale di Enzo Calvitti

La Francia respinge le richieste di estradizione per i dieci ex terroristi di estrema sinistra richiesti dall’Italia. È quanto deciso dalla corte d’Appello di Parigi.

Il rifiuto “per noi è una vittoria” ha detto ai giornalisti Jean-Louis Chalanset, legale di Enzo Calvitti, che risulta nella lista dei nomi richiesti dall’Italia. Il mio assistito “è stato giudicato per le stesse cose 32 anni fa in Francia, non c’è stata estradizione all’epoca e oggi c’era una volontà politica comune della Francia e dell’Italia affinché ci fosse un’estradizione”, ha detto il legale. La giustizia ha mostrato di essere “indipendente e “non ha seguito gli ordini politici del governo francese”, ha detto Chalanset.

Il deputato della Lega Daniele Belotti ha gridato “assassini” nell’aula della Corte d’appello di Parigi mentre veniva letta la sentenza. “Era il minimo”, ha detto Belotti fuori dal tribunale. Il deputato era presente insieme a una delegazione composta dall’Associazione nazionale carabinieri di Bergamo e da Cristian Bertoli, vicesindaco del Comune di Telgate.

Cristian Bertoli, il vicesindaco di Telgate, città dove è nato Narciso Manenti, uno degli ex terroristi della lista che nel 1979 ha ucciso l’appuntato Giuseppe Gurrieri a Bergamo, ha commentato la sentenza della corte d’Appello di Parigi definendola “vergognosa”. “Dopo 40 anni la Francia ancora difende questi terroristi assassini”, ha detto Bertoli fuori dal tribunale di Parigi “Ci aspettavamo una sentenza totalmente diversa”, ha aggiunto il vice-sindaco. Amarezza anche dall’Associazione nazionale dei carabinieri di Bergamo. “L’aspettativa era differente”, ha affermato Frambrosi Roberto, presidente dell’associazione anche lui a Parigi, ricordando che i familiari delle vittime da “parecchi anni” nutrivano il desiderio di giustizia.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram