La Fondazione Gimbe: “Ancora in calo i contagi e i ricoveri per Covid nell’ultima settimana”

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 20-26 gennaio 2023, rispetto alla precedente, una diminuzione dei nuovi casi (38.159 vs 51.888) e dei decessi (345 vs 495). In calo anche i casi attualmente positivi (251.970 vs 300.050), le persone in isolamento domiciliare (247.684 vs 294.820), i ricoveri con sintomi (4.081 vs 5.003) e le terapie intensive (205 vs 227) . In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 345 (-30,3 per cento), di cui 28 riferiti a periodi precedenti; terapia intensiva: -22 (-9,7 per cento); ricoverati con sintomi: -922 (-18,4 per cento); isolamento domiciliare: -47.136 (-16 per cento); nuovi casi: 38.159 (-26,5 per cento); casi attualmente positivi: -48.080 (-16 per cento). “I nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si confermano in ulteriore calo (-26,5 per cento): dai quasi 52 mila della settimana precedente scendono a quota 38 mila, con una media mobile a 7 giorni sopra i 5 mila casi al giorno”. I nuovi casi diminuiscono in tutte le Regioni ad eccezione dell’Abruzzo (+4,4 per cento): dal -9,4 per cento della Provincia Autonoma di Bolzano al -46,9 per cento del Molise (tabella 1). In 7 Province si registra un aumento dei nuovi casi: dal +1,4 per cento di Piacenza al +71,4 per cento di Chieti, mentre nelle restanti 100 Province si rileva una diminuzione dei nuovi casi (dal -2,8 per cento di Lodi al -63,6 per cento di Campobasso). In nessuna Provincia l’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti. Si registra un calo del numero dei tamponi totali (-11,4 per cento): da 687.233 della settimana 13-19 gennaio 2023 a 608.732 della settimana 20-26 gennaio 2023. In particolare i tamponi rapidi sono diminuiti del 13,3 per cento (-72.079), mentre quelli molecolari del 4,4 per cento (-6.422). La media mobile a 7 giorni del tasso di positività si riduce dal 6,3 per cento al 5,9 per cento per i tamponi molecolari e dal 7,9 per cento al 6,4 per cento per gli antigenici rapidi.

“Sul fronte degli ospedali – afferma Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe – continua a scendere il numero dei ricoveri sia in area medica (-18,4 per cento) che in terapia intensiva (-9,7 per cento)”. In termini assoluti, i posti letto Covid occupati in area critica, raggiunto il massimo di 347 il 12 dicembre, sono scesi a 205 il 26 gennaio; in area medica, raggiunto il massimo di 9.764 il 12 dicembre, sono scesi a quota 4.081 il 26 gennaio). Al 26 gennaio il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 6,4 per cento in area medica (dal 2,6 per cento del Piemonte al 19,8 per cento dell’Umbria) e del 2,1 per cento in area critica (dallo 0 per cento di Basilicata e Provincia Autonoma di Bolzano al 5,9 per cento della Valle D’Aosta). “In calo il numero di ingressi giornalieri in terapia intensiva – puntualizza Mosti – con una media mobile a 7 giorni di 18 ingressi/die rispetto ai 22 della settimana precedente”. Diminuiscono i decessi: 345 negli ultimi 7 giorni (di cui 28 riferiti a periodi precedenti), con una media di 49 al giorno rispetto ai 71 della settimana precedente.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram