La Fondazione Bloomberg a Torino per ridisegnare il territorio

La Fondazione, che svolgerà il suo lavoro in modo filantropico, quindi senza costi per la Città, collaborerà con le istituzioni locali in due ambiti: la costruzione di un’immagine riconoscibile all'estero e la messa a punto di un nuovo piano regolatore

La Fondazione Bloomberg, con la responsabile Amanda Burden, sono in visita oggi a Torino a seguito dell’incontro con il presidente del Piemonte Cirio e il sindaco Lo Russo durante la missione negli Usa. La Fondazione, che svolgerà il suo lavoro in modo filantropico, quindi senza costi per la Città, collaborerà con le istituzioni locali in due ambiti: la costruzione di un’immagine riconoscibile all’estero e la messa a punto di un nuovo piano regolatore. L’esperienza che metterà in campo è la stessa già messa a disposizione di molte città, tra cui New York. La visita ha toccato molti punti centrali della Città: dal polo di Mirafiori, passando per la Lavazza, fino al Trincerone dove verrà costruita la Metro 2. “Non sapevamo assolutamente nulla di Torino – ha ammesso Burden – Invece questa città è piena di tesori da scoprire e ha tutte le carte in regola per essere apprezzata non solo da chi ci vive. Il nostro obiettivo è capirne il dna e fare emergere tutte le sue grandi potenzialità”.

Mentre il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha sottolineato che questo “è il primo frutto dalla nostra recente visita a New York. La Fondazione Bloomberg ha affiancato città di tutto il mondo nella definizione del loro sviluppo, in modo che fosse sostenibile, rispettoso dei nuovi equilibri sociali e delle nuove esigenze legate al clima. Comune e Regione collaborano ancora una volta, e si fanno consigliare dai più bravi”. Infine, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha affermato che “questa collaborazione può portare su Torino uno sguardo diverso, che può aiutarci a far parlare alla città linguaggi comprensibili nel mondo. Dobbiamo uscire dalla dinamica un po’ autoreferenziale e provinciale del dibattito locale, e il supporto di una delle più grandi istituzioni attive nel campo della trasformazione urbana ci sarà di grande aiuto”, ha concluso.

