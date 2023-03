La figlia di Kim Jong-un è stata fotografata con una giacca di Dior da 2 mila dollari

La figlia del leader della Corea del Nord Kim Jong-un, che negli ultimi mesi è più volte comparsa a fianco del padre in occasioni ufficiali, è stata recentemente fotografata dai media di Stato del Paese con indosso una giacca di un noto marchio di lusso francese. Lo scrivono i media sudcoreani. Kim Ju-ae, che secondo le stime dell’intelligence sudcoreana ha attualmente 10 anni, è stata fotografata il 17 marzo scorso mentre assisteva col padre ad una esercitazione delle forze missilistiche nordcoreane; nelle foto, la bambina indossa una giacca nera con cappuccio che secondo i media sudcoreani è un modello commercializzato da Christian Dior al prezzo di circa 1.900 dollari.

Kim Jong Un and his daughter observed a missile test on Sunday, according to state media.

The Rodong Sinmun wrote that the launch should serve as a “warning” to the U.S. and South Korea and accused Washington of escalating tensions.https://t.co/EVHhsdboxC

