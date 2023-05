La Federal Reserve approva un rialzo dei tassi di interesse dello 0,25 per cento

La Federal Reserve ha approvato un nuovo rialzo dei tassi di interesse, pari allo 0,25 per cento. Al termine della riunione di questo pomeriggio, la Fed ha approvato all’unanimità il decimo rialzo in poco meno di un anno, nel quadro degli sforzi per contenere l’inflazione galoppante. Il nuovo provvedimento ha portato il tasso di interesse di riferimento tra il 5 e il 5,25 per cento, ai massimi dall’agosto del 2007. “La Federal Reserve deciderà i prossimi provvedimenti sulla base della politica monetaria, dei relativi impatti su attività economica e inflazione e degli sviluppi finanziari delle prossime settimane”, si legge nella nota allegata.

Il governatore Jerome Powell, durante una conferenza stampa, ha affermato: “La Federal Reserve si aspetta condizioni di credito più stringenti nei prossimi mesi, alla luce della crisi bancaria esplosa dopo il fallimento di Silicon Valley Bank e Signature Bank”. Powell ha sottolineato: “Queste condizioni più stringenti avranno un impatto sull’attività economica, sull’occupazione e sull’inflazione, anche se la portata di questi impatti è ancora da determinare”, ha detto, precisando che la situazione è “sensibilmente migliorata” rispetto a marzo, e che il comparto bancario statunitense rimane generalmente “stabile e resiliente”. determinare le misure più appropriate”.

