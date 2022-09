La Corea del Sud si prepara per il secondo lancio del razzo Nuri

Il ministero della Scienza sudcoreano ha riferito che il razzo, noto anche come Kslv-II, è stato trasportato sino alla piattaforma di lancio operata dal Korea Aerospace Research Institute a Goheung

Il centro spaziale di Naro, in Corea del Sud, sta conducendo i preparativi per il secondo lancio del razzo vettore Nuri, il primo nel suo genere sviluppato nel Paese. Il ministero della Scienza sudcoreano ha riferito che il razzo, noto anche come Kslv-II, è stato trasportato sino alla piattaforma di lancio operata dal Korea Aerospace Research Institute a Goheung, una località costiera sita circa 470 chilometri a sud di Seul.

Il lancio del razzo a tre stadi è previsto per domani. Il primo lancio di un razzo Nuri, effettuato lo scorso ottobre, è andato a buon fine, ma è fallito il tentativo di messa in orbita di un finto satellite. Il razzo che verrà lanciato domani trasporterà un secondo satellite di prova da 180 chilogrammi e quattro microsatelliti sviluppati da atenei sudcoreani a fini di ricerca.

