La Corea del Sud presenta i pilastri della sua strategia per l’Indo-Pacifico

La Corea del Sud ha presentato oggi gli assunti fondamentali della sua strategia per l’Indo-Pacifico, incentrata sulla promozione della libertà, della pace e della prosperità attraverso lo stabilimento in un ordine basato sulle regole e la cooperazione sui diritti umani. Nel suo rapporto definitivo sulla strategia regionale, il governo sudcoreano illustra nove linee d’azione centrali tese a concretizzare tale visione, sulla base dei tre principi cooperativi di inclusione, fiducia e reciprocità. Le nove linee d’azione includono la costruzione di un ordine regionale basato sulle leggi e le regole; la cooperazione per promuovere lo stato di diritto e i diritti umani; il rafforzamento della non proliferazione e degli sforzi di contrasto al terrorismo a livello regionale; l’espansione della cooperazione globale per la sicurezza; la realizzazione di reti per la sicurezza economica; il rafforzamento della cooperazione in domini cruciali come la scienza e la tecnologia; la cooperazione regionale sul cambiamento climatico e la sicurezza energetica; la conduzione di una ‘diplomazia contributiva’ attraverso partenariati per lo sviluppo; e la promozione della comprensione e degli scambi reciproci.

Secondo una nota dell’ufficio di presidenza sudcoreano, la strategia proietta i valori di libertà e solidarietà, enfatizzati dal presidente Yoon Suk-yeol durante il suo discorso inaugurale all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “La strategia per l’Indo-Pacifico del governo di Yoon Suk-yeol diventerà una pietra miliare nel consolidare i valori e gli interessi nazionali perseguiti dalla Repubblica di Corea e nell’espandere l’orizzonte della nostra politica estera in una regione, l’Indo-Pacifico, la cui importanza strategica cresce di giorno in giorno”, afferma la nota. In Corea del Sud la strategia è stata accolta da diversi esperti come una forma di formale allineamento di Seul agli Stati Uniti in un contesto di crescente rivalità regionale tra questi ultimi e la Cina.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram