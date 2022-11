La Commissione Ue chiama gli Stati membri alla controffensiva cibernetica contro Mosca, no di Berlino

La Commissione europea chiama gli Stati membri dell’Ue alla controffensiva cibernetica contro la Russia, impiegando a tal fine “l’intero spettro” delle loro difesa informatiche. La relativa strategia verrà decisa nella giornata di mercoledì 9 novembre, ma la Germania si rifiuta di prendervi parte. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, la nuova strategia della Commissione europea per la difesa nel cyberspazio afferma che “le forze armate dipendono in larga misura da infrastrutture civili critiche per la loro mobilità, comunicazioni o fornitura di energia”. Il riferimento è alla rete satellitare Ka-Sat che, gestita dalla società per le telecomunicazioni statunitense Viacom, ha subito un attacco informatico dalla Russia quando questo Paese ha invaso l’Ucraina. Ciò ha reso l’Ue consapevole della propria vulnerabilità e delle capacità offensive di Mosca nel mondo digitale. Nella sua strategia per la difesa cibernetica, visionata dalla “Faz”, la Commissione europea esorta gli Stati membri a collaborare più strettamente per analizzare e mitigare gli attacchi informatici. Allo stesso tempo, questi Paesi sono chiamati anche a impegnarsi in contrattacchi digitali “con urgenza e priorità”, investendo “nell’intera gamma delle capacità di difesa informatica”, comprese quelle di “difesa attiva”. Ciò include gli “hackback”, ossia operazioni in cui l’attaccato paralizza i server dell’attaccante o colpisce altri settori della sua infrastruttura critica. Tuttavia, questo termine non è menzionato nella strategia della Commissione europea, probabilmente a causa della Germania. Nel patto di governo, Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) affermano: “Respingiamo fondamentalmente gli hackback come mezzo di difesa informatica”.

Un rapporto del 2019 del Servizio studi del Bundestag avverte del pericolo di “effetti a cascata” connesso a queste operazioni, perché spesso non è chiaro quali altri sistemi dipendano dall’obiettivo del contrattacco. Pertanto, obiettivi militari, pubblici o privati “​​difficilmente possono essere distinti l’uno dall’altro”. Inoltre, potrebbero aprirsi questioni diplomatiche in caso di bersagli all’estero”. Gli “hackback” comporterebbero quindi “un corrispondente rischio elevato di escalation”. Tuttavia, le Forze armate tedesche (Bundeswehr) dispongono di un Centro per le operazioni cibernetiche con capacità offensive. Queste operazioni dovrebbero però presupporre “un caso di difesa, ossia la reazione a un uso militare della forza che viene dall’esterno” su cui il Bundestag deve votare. A ogni modo, non è chiaro se questa visione restrittiva rimanga valida dopo il “cambiamento epocale” innescato dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. A seguito dell’apertura delle ostilità, la ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser aveva dichiarato di voler conferire al governo federale maggiori poteri per la sicurezza cibernetica, inclusa la “difesa informatica attiva”. Tuttavia, dopo le critiche di Verdi e Fdp, l’esponente della SpD ha fatto marcia indietro.

Le preoccupazioni della Germania non trovano spazio nella strategia della Commissione europea per la difesa cibernetica. In termini generali, il documento si limita ad affermare che “l’Ue è pienamente impegnata nel diritto internazionale e negli standard del cyberspazio”. Allo stesso tempo, l’Unione europea dovrà dichiarare in maniera inequivocabile la propria volontà di impiegare “capacità di difesa attiva” con riferimento alla clausola di solidarietà contenuta nel trattato dell’Ue. L’obiettivo è la deterrenza di possibili attacchi informatici. Nella difesa da queste operazioni, la Commissione europea non ha competenza, a meno che non si tratti di attacchi contro i propri sistemi It. La difesa spetta, infatti, ai singoli Stati membri. Tuttavia, la Commissione europea sta insistendo affinché i Paesi dell’Ue si coordinino in maniera molto più stretta in questo settore. Viene quindi proposta l’istituzione di un Centro per il coordinamento della difesa cibernetica, in grado di monitorare 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana “tutte le operazioni cibernetiche di forze ostili e amiche”. Le attività per la ricerca e sviluppo nella difesa cibernetica verranno finanziate dal fondo europeo per la difesa, così come le esercitazioni tra gli Stati membri.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram