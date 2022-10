La Casa Bianca: Biden ha grande rispetto e considerazione per Draghi

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha “grande rispetto e considerazione” nei confronti del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e sta “seguendo con attenzione tutti gli sviluppi politici a Roma: dobbiamo aspettare e vedere cosa accadrà”. Lo ha detto il consigliere alla sicurezza nazionale, Jake Sullivan, durante un briefing virtuale con i giornalisti.

A Betlemme Biden esprime sostegno alla soluzione dei due Stati entro i confini del 1967

Gli Stati Uniti ritengono che la soluzione dei due Stati continui ad essere il modo migliore per raggiungere sicurezza, prosperità e democrazia per palestinesi e israeliani. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa con il capo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, che si è svolta a Betlemme, in Cisgiordania. “Il popolo palestinese merita uno Stato proprio che sia indipendente, sovrano, vitale e contiguo. Due stati per due popoli, entrambi dei quali hanno profonde radici in questa terra, vivendo fianco a fianco, in pace e in sicurezza. So che l’obiettivo di due Stati sembra così lontano quando umiliazioni come le restrizioni ai movimenti e ai viaggi o le preoccupazioni quotidiane per la sicurezza dei tuoi figli sono reali e immediate”, ha proseguito il presidente Biden, secondo cui, anche se il terreno “non è maturo in questo momento” per riavviare i negoziati di pace, l’amministrazione Usa continuerà a favorire il progresso del dialogo tra le parti. Biden ha inoltre chiesto agli israeliani di rendere più facile la vita dei palestinesi, consentendo l’attuazione di riforme del loro sistema politico e della società.

L’inquilino della Casa Bianca ha evidenziato la centralità di Gerusalemme. Musulmani ed ebrei hanno un’intesa e profonda connessione, in particolare a Gerusalemme che è centrale per le visioni nazionali sia dei palestinesi che degli israeliani, per le loro storie, la fede e il futuro, ha affermato. “Gerusalemme deve essere una città per tutta la sua gente dove lo status quo è preservato nei suoi luoghi santi e dove il Regno di Giordania mantiene un ruolo di custode”, ha aggiunto Biden. “In questa Terra santa piena di così tanti luoghi significativi per musulmani, cristiani ed ebrei, dobbiamo essere tutti liberi di praticare la nostra fede in pace, in sicurezza e dignità”, ha affermato il presidente Usa, il quale ha annunciato anche la donazione di 200 milioni di dollari all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), “in modo che possa continuare questo lavoro fondamentale per aiutare i palestinesi più vulnerabili, in particolare i bambini”. Biden ha anche invitato l’Autorità nazionale palestinese a combattere la corruzione al fine di incoraggiare l’impegno politico tra i palestinesi. “Ora è il momento di rafforzare le istituzioni palestinesi, per migliorare la governance, la trasparenza e la responsabilità”, ha affermato il presidente, il che “sbloccherebbe il potenziale del popolo palestinese verso un maggiore impegno e la società civile per combattere la corruzione”. “Spero che questa visita possa essere l’inizio di un nuovo e più forte dialogo tra l’Anp, gli Usa e tutti i palestinesi presenti nella regione, incluso Israele. Lavoriamo insieme per le persone della regione e in particolare per i giovani. Il futuro può essere migliore di quello che è ora”, ha concluso.

Nel corso di una visita all’ospedale Augusta Victoria, Biden ha inoltre aggiunto: “Palestinesi e israeliani meritano eguali misure di libertà, sicurezza, prosperità e dignità e l’accesso all’assistenza sanitaria quando è necessario è essenziale per vivere una vita dignitosa per tutti noi”. Nel corso della visita Biden ha annunciato anche un impegno di 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti a favore degli ospedali palestinesi a Gerusalemme est. “Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con la leadership palestinese, il governo di Israele e tutti i nostri partner internazionali per garantire che la rete ospedaliera di Gerusalemme est rimanga sostenibile e disponibile e sia in grado di fornire le cure di alta qualità che il popolo palestinese merita”, ha affermato.

Un altro dei temi discussi durante la conferenza stampa di Biden e Abbas è stata l’uccisione a Jenin, in Cisgiordania, della giornalista Shireen Abu Akleh, cittadina palestino-statunitense, mentre copriva, l’11 maggio scorso, un’incursione dei militari israeliani all’interno di un campo profughi. Gli Stati Uniti insisteranno per ottenere una “piena e trasparente responsabilità” per la morte della giornalista, ha affermato Biden. “Troppi palestinesi e israeliani hanno perso la vita solo quest’anno. Tra questi la giornalista Shireen Abu Akleh, che era una cittadina statunitense e una palestinese orgogliosa”, ha affermato Biden, spiegando che l’inviata di “Al Jazeera” stava svolgendo “l’opera vitale della democrazia”. “La sua morte è un’enorme perdita per la possibilità di condividere con il mondo la storia del popolo palestinese. Spero che la sua eredità ispiri più giovani a portare avanti il suo lavoro di riferire la verità e raccontare storie che troppo spesso vengono trascurate”, ha concluso.

Nel pieno di un Medio Oriente in cui si sta disegnando un nuovo assetto, da parte sua il presidente palestinese Abbas ha detto di essere pronto a lavorare per la pace con i leader israeliani, che ha incontrato diverse volte negli ultimi mesi. La scelta di tentare il dialogo “è già stata fatta in passato e continueremo a proporci in tal modo per un futuro migliore e più pacifico per tutti”, ha affermato. Abbas ha aggiunto: “L’Anp è pronta a lavorare al fianco degli Usa e a stringere accordi con Israele per raggiungere la pace. Tuttavia, la pace inizia in Palestina, con il ritorno ai confini precedenti alla guerra del 1967 e con l’apertura di un consolato a Gerusalemme est, capitale palestinese, da parte degli Usa”.

Inoltre, Abbas ha sottolineato come l’Anp abbia già fatto la sua parte per ritornare al processo di pace con Israele, rinunciando alla violenza come strumento di liberazione, combattendo il terrorismo e collaborando, quando necessario, con Israele, ora tocca agli Stati Uniti e al suo alleato. “Noi abbiamo rispettato la volontà e la legittimità della comunità internazionale per tornare alle trattative per la pace: abbiamo rinunciato alla violenza per liberarci e collaboriamo con Israele, abbiamo anche stretto degli accordi con lo Stato ebraico ma ora tocca a voi”, ha detto Abbas rivolgendosi direttamente a Biden: “Dovete rimuovere l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) dalla vostra lista di organizzazioni terroristiche perché non siamo terroristi, anzi, vogliamo migliorare la comunicazione e le relazioni aprendo un ufficio politico a Washington”.

La pace del Medio Oriente “passa per il riconoscimento della comunità internazionale della Palestina come stato indipendente”, ha proseguito. “Questo è un incontro per consolidare le relazioni bilaterali tra i due Paesi e i due popoli – statunitense e palestinese – e per vedere come gli Usa possono contribuire a preparare il campo per una pace duratura, ristabilendo le basi del processo di pace basato sulla risoluzione e soluzione dei due Stati delle Nazioni Unite”, ha detto il presidente rivolgendosi alla stampa e al presidente Biden. “Dopo 74 anni dalla Nakba, è tempo di interrompere l’occupazione israeliana e ridare indipendenza e libertà ai palestinesi”, ha sostenuto Abbas.

Durante la conferenza stampa i giornalisti presenti hanno lasciato una sedia vuota per la giornalista di “Al Jazeera” Shireen Abu Akleh, uccisa lo scorso 11 maggio da un proiettile mentre documentava un raid delle truppe israeliane a Jenin, in Cisgiordania. Sulla sedia era presente una foto della giornalista con la scritta: “Shireen Abu Akleh, la voce della Palestina”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram