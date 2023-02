La Casa Bianca: non ancora identificata la natura degli oggetti volanti abbattuti

Intanto l'amministrazione Biden ha deciso di costituire una task force governativa per indagare sugli oggetti volanti abbattuti in Alaska e Canada

L’amministrazione Biden costituirà una task force governativa per indagare sugli oggetti volanti non identificati recentemente abbattuti in Alaska e in Canada, dopo il pallone spia cinese localizzato e abbattuto dal Pentagono all’inizio del mese. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. “Il presidente ha chiesto al Consiglio per la sicurezza nazionale di formare una squadra che determini le modifiche da apportare alla politica del governo per localizzare, esaminare e neutralizzare oggetti volanti non identificati che potrebbero determinare un rischio per il traffico aereo e per la sicurezza nazionale”, ha detto.

Kirby ha aggiunto che gli Stati Uniti non hanno inviato alcun pallone sonda nello spazio aereo cinese. Il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa ha così risposto al ministero degli Esteri di Pechino che, in precedenza, aveva affermato che palloni sonda statunitensi avrebbero sorvolato il territorio cinese almeno dieci volte dall’inizio del 2022. “Non abbiamo inviato alcun pallone sonda nello spazio aereo cinese”, ha detto.

Il portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha sottolineato che le autorità statunitensi non hanno indicazioni in merito a presunte “attività aliene o extraterrestri” collegate agli oggetti volanti non identificati abbattuti.

