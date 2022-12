La Capitale lontana dal podio

La classifica, divisa per generazioni ha valutato la qualità di vita nelle città per bambini, giovani e anziani, secondo dodici parametri statistici forniti da fonti certificate, tra cui Istat e Miur

Roma si trova in 83ma posizione, su 107 province italiane, per la qualità di vita dei bambini. A rivelarlo è l’indagine effettuata da Il Sole 24 ore e presentata domenica scorsa al Festival dell’Economia di Trento. La classifica, divisa per generazioni ha valutato la qualità di vita nelle città per bambini, giovani e anziani, secondo dodici parametri statistici forniti da fonti certificate, tra cui Istat e Miur.

In vetta Aosta, Arezzo e Siena che vincono la seconda edizione della sfida grazie al punteggio ottenuto negli indicatori, tra cui: tasso di fecondità, scuole accessibili, numero di pediatri e metri quadri di verde attrezzato per bambini da 0 a 14 anni. Milano si classifica 60esima e Napoli scende fino all’ultimo posto con una media di 5,21 per cento di edifici scolastici dotati di mensa nel periodo 2020/2021 e con 49,60 metri quadri per unità di spazio abitativo residenziale. La piccola Valle D’Aosta – secondo Il Sole 24 ore – è la città italiana più a misura di bambino e spicca con un 70,8 per cento di edifici scolastici dotati di mense.

L’area del nord-ovest in vetta anche per scuole accessibili senza barriere, mentre è al quinto posto in tema di spazio abitativo, dove meglio di tutte fa Nuoro. Il sud della Sardegna vince per estensione dei giardini scolastici mentre Bolzano per media di figli per donna. Nel Lazio, Frosinone si colloca dieci punti sopra alla capitale, la quale per numero di figli è invece 80ma: a Roma si fanno 1,2 bambini a testa in media, a Bolzano 1,7.

