La Bce rivede in positivo le previsioni di crescita del 2023 al +1 per cento

La Banca centrale europea (Bce) ha rivisto in positivo le previsioni di crescita dell’Eurozona nel 2023, portandole all’1 per cento dallo 0,5 per cento stimato a dicembre del 2022. Allo stesso tempo, il dato per il 2024 è stato corretto in negativo dall’1,9 all’1,6 per cento, mentre quello per il 2025 è stato abbassato dall’1,8 all’1,6 per cento. La Bce ha, infine, rivisto in positivo il tasso di crescita dell’area dell’euro nel 2022 dal 3,4 al 3,6 per cento. Per quanto riguarda l’inflazione nell’Eurozona per il 2023, la Bce le ha previste in calo portandole al 5,3 per cento dal 6,3 per cento stimato a dicembre del 2022. Allo stesso tempo, il dato per il 2024 è stato rivisto in calo dal 3,4 al 2,9 per cento, mentre quello per il 2025 è stato abbassato dal 2,3 al 2,1 per cento. La Bce ha, infine, confermato all’8,4 per cento il tasso di inflazione dell’area dell’euro nel 2022

La Bce è determinata a garantire “il tempestivo ritorno” dell’inflazione nell’Eurozona al suo obiettivo del 2 per cento nel medio periodo. A tale scopo, l’Eurotower ha deciso di muovere i tassi di interesse in rialzo di 50 punti base, a fronte di prospettive che vedono il livello generale dei prezzi rimanere “troppo alto per troppo tempo”. È quanto comunicato dal Consiglio direttivo, secondo cui “l’elevato livello di incertezza” rafforza l’importanza di un approccio alle decisioni sui tassi “dipendente dai dati”. Tali deliberazioni saranno determinate dalle prospettive di inflazione alla luce degli indicatori economici e finanziari, delle dinamiche dell’inflazione sottostante e della “forza della trasmissione della politica monetaria”. Intanto, il Consiglio direttivo della Bce “monitora attentamente le attuali tensioni sui mercati” ed è “pronto a rispondere come necessario” per preservare la stabilità dei prezzi e quella finanziaria nell’Eurozona. Il settore bancario dell’area dell’euro è “resiliente, con forti posizioni di capitale e liquidità”. In ogni caso, la “cassetta degli attrezzi” della Bce dispone di tutto ciò che serve per fornire “supporto di liquidità al sistema finanziario dell’area dell’euro, se necessario, e per preservare la trasmissione ordinata della politica monetaria”.

Il Consiglio direttivo della Bce aggiunge che, a seguito delle recenti tensioni sui mercati finanziari, ha rivisto le previsioni di inflazione. Ora, l’indicatore è dato al 5,3 per cento nel 2023, al 2,9 per cento nel 2024 e al 2,1 per cento nel 2025. Allo stesso tempo, la pressione dei prezzi sottostante “rimane forte”, con l’inflazione al netto dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari che ha continuato ad aumentare a febbraio scorso e che dovrebbe raggiungere il 4,6 per cento nel 2023. Tale valore è “più alto di quanto previsto a dicembre” dello scorso anno. Tuttavia, l’indicatore dovrebbe scendere al 2,5 per cento nel 2024 e al 2,2 per cento nel 2025, mentre “svaniscono le pressioni al rialzo dei passati shock dell’offerta e della riapertura dell’economia”, nonché grazie alla riduzione della domanda dovuta alle politiche monetarie restrittive. Con riguardo alla crescita dell’Eurozona nel 2023, la Bce ha corretto in positivo le stime precedenti all’1 per cento. Il miglioramento è dovuto al declino dei prezzi dell’energia e a “una più grande resilienza dell’economia” di fronte a un contesto internazionale ricco di sfide. Nei prossimi due anni, la crescita dell’area dell’euro dovrebbe attestarsi all’1,6 per cento, sostenuta da un solido mercato del lavoro, dal miglioramento della fiducia e dalla ripresa dei redditi reali. Tuttavia, il risultato nel 2024 e nel 2026 è inferiore a quello previsto a dicembre a causa della stretta monetaria.

Con il rialzo di 50 punti base, il tasso sui depositi aumenta al 3 per cento, mentre quelli di rifinanziamento principale e marginale salgono rispettivamente al 3,5 e al 3,75 per cento. Intanto, il portafogli del Programma per l’acquisto di titoli (App) si sta riducendo a un ritmo “misurato e prevedibile”, con l’Eurosistema che non reinveste i pagamenti principali dei titoli in scadenza. Tale riduzione ammonterà in media a 15 miliardi di euro al mese fino alla fine di giugno prossimo. Il ritmo successivo verrà “determinato nel tempo”, Con riguardo al Piano di emergenza per l’acquisto di titoli contro la pandemia di Covid-19 (Pepp), il Consiglio direttivo della Bce intende reinvestrire i pagamenti principali dei titoli in scadenza “almeno fino alla fine del 2024”. In ogni caso, il futuro rinnovo del portafogli del Pepp verrà gestito per evitare interferenze con l’appropriata posizione di politica monetaria. Inoltre, il Consiglio direttivo della Bce continuerà ad applicare la flessibilità nel reinvestimento dei rendimenti del portafogli del Pepp, prestando attenzione a contrastare i rischi per il meccanismo di trasmissione di politica monetaria relativi alla pandemia di Covid-19.

Con le banche che restituiscono i fondi assunti in prestito con le operazione mirate di rifinanziamento a più lungo termine, il Consiglio direttivo della Bce valuterà periodicamente come queste iniziative contribuiscono alla sua politica monetaria. Il vertice della Bce ribadisce di essere pronto ad aggiustare tutti i propri strumenti all’interno del proprio mandato per assicurare che l’inflazione torni all’obiettivo del 2 per cento nel medio periodo. A tal fine, la “cassetta degli attrezzi” della Bce è “completamente equipaggiata per fornire sostegno di liquidità al sistema finanziario” dell’Eurozona, “se necessario”. Inoltre, lo Strumento per la protezione della trasmissione della politica monetaria (Tpi) è “disponibile per contrastare dinamiche di mercato ingiustificate e disordinate che rappresentano una seria minaccia per la trasmissione della politica monetaria in tutti i Paesi dell’area dell’euro”. In questo modo, il Consiglio direttivo della Bce può adempiere “in maniera più efficace al proprio mandato per la stabilità dei prezzi”.

