Kosovo: riapre dopo 35 anni l’osservatorio astronomico di Pristina

Ripristinato grazie agli sforzi del Club astronomico locale, della missione di amministrazione ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) e del comune della capitale, l'osservatorio è rimasto funzionante per soli dieci anni dopo la sua apertura nel 1977 ma adesso punta a portare avanti la sua eredità di importante centro scientifico ed educativo del Paese

L’osservatorio astronomico di Pristina ha riaperto ieri battenti dopo oltre 35 anni grazie agli sforzi del Club astronomico locale, della missione di amministrazione ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) e del comune della capitale. La riapertura è avvenuta il giorno dopo che le immagini scattate dal James Webb Telescope hanno fatto il giro del mondo. “Il cielo non è il limite e incoraggio tutti voi a sognare in grande e lasciare che la vostra passione guidi il vostro percorso di vita”, ha affermato la rappresentante speciale del Segretario generale dell’Onu e capo dell’Unmik, Caroline Ziadeh, nel suo intervento avvenuto nel corso della storica cerimonia di inaugurazione dell’osservatorio a Pristina. Ziadeh ha affermato che l’Unmik è onorata di sostenere questo ambizioso progetto. “Arte, scienza e astronomia sono linguaggi universali, che connettono persone di tutte le età, origini ed etnie e le uniscono nella loro umanità. Ci auguriamo che l’Osservatorio di Pristina possa fungere da centro scientifico multietnico giovanile per i decenni a venire”, ha aggiunto.

L’osservatorio è rimasto funzionante per soli dieci anni dopo la sua apertura nel 1977 ma adesso la sua riapertura punta a portare avanti la sua eredità di importante centro scientifico ed educativo del Paese e fungere da luogo di cooperazione e collaborazione tra diverse comunità. Inoltre, la torre di osservazione presenta un mosaico del sistema solare, creato da artisti provenienti da tutte le comunità del Kosovo, utilizzando piastrelle riciclate. “Fino ad ora, i membri dell’osservatorio hanno viaggiato attraverso le città del Kosovo con i loro telescopi per visitare le scuole al fine di raggiungere le comunità con la loro passione. Ma d’ora in poi, l’osservatorio fungerà da unico indirizzo per consentire a tutti di imparare da loro”, ha dichiarato da parte sua, il sindaco di Pristina, Perparim Rama.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram