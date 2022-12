Kiev: “Al lavoro con Londra per assicurare la liberazione dei cittadini britannici condannati dai separatisti di Donetsk”

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha delineato in una serie di messaggi sul suo profilo Twitter i dettagli della sua conversazione telefonica con la ministra degli Esteri britannico, Liz Truss. Kuleba ha condannato con fermezza “il processo farsa contro i prigionieri di guerra nella Donetsk occupata dai russi”, aggiungendo che “come combattenti, sono protetti dal diritto umanitario internazionale e devono essere trattati di conseguenza”. Il ministro degli Esteri ucraino ha affermato che Kiev e Londra continuano a “lavorare insieme per assicurarne la liberazione”. “Nella nostra telefonata, io e Liz Truss abbiamo coordinato gli sforzi per aumentare la pressione sulla Russia. Attendo con impazienza il prossimo round di sanzioni britanniche. Entrambi abbiamo convenuto che nessuno al mondo ha il diritto di stancarsi di questa guerra fino a quando l’Ucraina non prevarrà”, ha dichiarato Kuleba. Aiden Aslin, 28 anni, e Shaun Pinner, 48 anni, sono stati accusati di essere mercenari e sono stati catturati dalle forze russe mentre combattevano in Ucraina e sono stati condannati a morte. I due sono stati catturati insieme ad un cittadino marocchino a Mariupol ad aprile durante l’intensa lotta per il controllo della città portuale, prima di comparire in tribunale nella Repubblica popolare separatista di Donetsk (Dpr).

Il premier britannico, Boris Johnson ha dichiarato che il governo del Regno Unito farà di tutto per il rilascio dei due cittadini britannici che sono stati condannati a morte nel corso di un processo nell’area orientale dell’Ucraina controllata dai separatisti filorussi. Johnson, che si è detto “sconvolto” dalle condanne a morte inflitte ad Aiden Aslin e Shaun Pinner, ha ordinato ai ministri di fare “tutto ciò che è in loro potere” per ottenere il loro rilascio. “Il primo ministro è rimasto sconvolto dalla condanna di questi uomini”, ha detto il portavoce del premier di Londra. “Ha seguito il caso da vicino e ha chiesto ai ministri di fare tutto il possibile per cercare di riunirli alle loro famiglie il prima possibile”, ha aggiunto. Il portavoce ha affermato che ai due uomini è stata “concessa protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra come membri delle Forze armate ucraine, motivo per cui vogliamo continuare a lavorare a stretto contatto con loro per cercare di liberarli il più rapidamente possibile”. Secondo Downing Street, “non c’è alcuna giustificazione per questa violazione della protezione a cui hanno diritto”.

Il Ministro della Difesa ucraino: “Forze armate difendono Severodonetsk e rafforzano Lysychansk”

Le unità delle Forze armate ucraine stanno difendendo Severodonetsk e rafforzano Lysychansk, nella regione di Luhansk, nell’Ucraina orientale. Lo ha dichiarato il portavoce del ministro della Difesa ucraino, Oleksandr Motuzyanyk, in un briefing, aggiungendo che le truppe russe non abbandonano l’intenzione di attraversare il fiume Seversky Donets. “In generale, la situazione è controllata dalle forze di difesa delle Forze armate ucraine, che stanno attualmente difendendo Severodonetsk e rafforzando la città di Lysychansk, in attesa di un possibile assalto da parte del nemico”, ha affermato Motuzyanyk. Il portavoce ha poi parlato dell’autostrada Lysychansk-Bakhmut, ribattezzata la “strada della vita”, sostenendo che “purtroppo è stata colpita da colpi di artiglieria e non è del tutto sicura, ma ci tengo a sottolineare che le forze armate stanno trovando tutti i modi possibili per rafforzare le nostre unità”.

Zelensky: “A Severodonetsk stiamo tenendo duro”

Le forze armate ucraine stanno “tenendo duro” a Severodonetsk, nella regione di Luhansk, nell’est del Paese. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato ieri sera. Zelensky ha poi sottolineato che diverse “città del Donbass, che gli occupanti ora considerano obiettivi chiave, stanno resistendo”. A Severodonetsk si combatte strada per strada e la sua eventuale conquista da parte russa, secondo diversi esperti militari, potrebbe determinare il destino della regione del Donbass. Il capo dello Stato ha poi osservato che la situazione in prima linea non è cambiata in modo significativo nelle ultime 24 ore. Severodonetsk, Lysychansk e altre città del Donbass, che sono attualmente obiettivi chiave per le truppe russe, continuano a resistere. “Stiamo avanzando gradualmente nella regione di Kharkiv, liberando la nostra terra. Manteniamo la difesa nella direzione di Mykolaiv», ha aggiunto Zelensky.

Il governatore di Luhansk: “La Russia vuole il pieno controllo della regione entro il 12 giugno”

La Russia sta cercando di stabilire il pieno controllo sulla regione di Luhansk, nell’Ucraina orientale, entro il 12 giugno, la Giornata della Russia. Lo ha dichiarato questa mattina il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, sulla propria pagina Facebook. Il governatore ha anche riferito che i combattimenti stanno continuando nella città di Severodonetsk e negli insediamenti di Hirske e Popasna. “Severodonetsk regge, ma i russi stanno distruggendo tutto. Il mondo russo è un deserto. Il nemico sta cercando di raggiungere questo obiettivo”, ha sottolineato Haidai.

In vigore nuove sanzioni contro Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato ieri un decreto che impone sanzioni al presidente della Russia, Vladimir Putin, e ad altri 34 alti funzionari di quel Paese. Il testo del decreto è stato pubblicato ieri sera sul sito web della presidenza ucraina. Le misure sanzionatorie includono il congelamento dei beni e il divieto di ingresso in Ucraina. Tra gli alti funzionari russi oggetto delle misure figurano anche il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, il primo ministro, Mikhail Mishustin, il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, e il ministro della Difesa, Sergej Shoigu.

Attacchi russi nella regione di Dnipropetrovsk

Sei civili sono stati uccisi dai bombardamenti russi effettuati ieri nei villaggi di Zelenodolsk e Shyrokiv, nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina sud-orientale. Lo ha dichiarato ieri il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, sul proprio canale Telegram. Inoltre, sono state distrutte o danneggiate 179 case, due scuole, un asilo e un ospedale.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram