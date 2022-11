Kenya: timori di instabilità per il contestato esito delle elezioni presidenziali

Il contestato esito delle elezioni presidenziali svolte lo scorso 9 agosto in Kenya apre a nuove tensioni in un Paese dal già instabile equilibrio politico. L’annuncio della vittoria del vicepresidente William Ruto sulla base del 50,5 per cento delle preferenze è stato infatti accompagnato da accuse di brogli ed irregolarità, che hanno spinto ben quattro sui sette membri della Commissione elettorale a non controfirmare l’esito del voto. “Non possiamo prenderci la responsabilità dei risultati che verranno annunciati per la natura opaca di quest’ultima fase delle elezioni generali”, ha affermato la vice presidente dell’organismo Juliana Cherera, che ha anche preannunciato un comunicato parallelo. La funzionaria ha anche invitato i kenioti a “mantenere la calma”. Il leader dell’opposizione, Raila Odinga, si è rifiutato di ammettere la sconfitta, continuando a denunciare “irregolarità” e una generale “pessima gestione” del processo elettorale. Stando ai risultati ufficiali, Odinga si è fermato al 48,8 per cento dei voti. Da parte sua, il presidente eletto Ruto ha ringraziato la commissione elettorale e ha definito “un eroe” il suo presidente, Wafula Chebukati. “È una serata magnifica. Tutto il potere sovrano appartiene al popolo del Kenya”, ha detto nel suo discorso pronunciato dopo l’annuncio della vittoria, nel quale ha definito “un evento marginale” il dissenso di una parte dei commissari. Ruto ha aggiunto di voler essere “il presidente di tutti”, per un Paese che vuole “concentrarsi sul futuro”. “A chi era contro di noi voglio dire che non ha nulla da temere. Non ci sarà vendetta. Non possiamo permetterci il lusso di guardare indietro”, ha sottolineato il capo dello Stato eletto. L’annuncio della sua vittoria è stato accolto con manifestazioni di giubilo e celebrazioni in diverse parti del Paese e, in particolare, nella Rift Valley, considerata una roccaforte di Ruto e del suo vice Rigathi Gachagua. Al contrario, proteste di sostenitori di Odinga si sono registrate nella città di Kisumu, nell’ovest del Paese, e in alcune parti della capitale Nairobi.

In questo contesto, si teme che la tensione sollevata a livello politico possa ripercuotersi anche sul clima imprenditoriale, nel quale operano peraltro numerose imprese italiane. Alle loro attività era stato rivolto in particolare il viaggio effettuato dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, visitando ad esempio il cantiere della “Smart City” di Konza, primo hub tecnologico sostenibile realizzato grazie anche all’expertise italiana del Gruppo Icm (Impresa Costruzioni Maltauro), tra i top player italiani nel settore delle costruzioni e che comprende società attive nei grandi lavori di ingegneria civile, industriale e infrastrutturale. Impegnato nella prima fase di realizzazione del progetto, di circa 170 ettari, Icm si si sta occupando delle opere di urbanizzazione per accogliere i primi insediamenti necessari a stimolare le successive fasi di sviluppo, tra cui la progettazione e realizzazione di 40 chilometri di strade, parchi, sottoservizi, impianti di potabilizzazione dell’acqua, impianti di trattamento dei reflui, un sistema di raccolta automatico dei rifiuti e alcuni edifici pubblici quali stazioni di polizia e vigili del fuoco. Situata a 70 chilometri dalla capitale Nairobi, la “Smart City Konza” si estenderà su una superficie complessiva di 2 mila ettari. Sarà una città intelligente capace di ospitare oltre 200 mila residenti con la realizzazione di abitazioni, suddivise tra residence e social housing, uffici, scuole, un sistema di trasporti efficiente e pulito, costruiti secondo elevati standard di risparmio energetico e sostenibilità, soluzioni architettoniche eccellenti e tecnologie avanzate. La smart city sarà inoltre un polo tecnologico all’avanguardia grazie alla costruzione di centri di ricerca e università al servizio dello sviluppo di progetti nell’ambito hi-tech. Il completamento e collaudo delle opere è previsto nel corso del primo semestre 2023.

Nel suo viaggio Di Maio aveva inoltre partecipato a Nairobi insieme al presidente uscente Uhuru Kenyatta alla posa della prima pietra del Kenya International Mental Wellness Hospital, realizzato con il coinvolgimento del Gruppo San Donato. Come reso noto dalla Farnesina, l’iniziativa conferma “il tradizionale ruolo dell’Italia nel settore sanitario del Kenya”. La struttura, che sorge a Ngong, avrà la capacità di ospitare 600 pazienti e sarà dotata di un centro benessere e un centro sportivo, così come un’area università, impiegando fino a 1.100 professionisti tra medici e altri operatori sanitari. Il Kenya si conferma sempre più una meta imprenditoriale di livello anche a livello internazionale: nel mondo digitale Google ha annunciato di recente l’apertura di un centro a Nairobi, in Kenya, per realizzare prodotti e servizi “trasformativi” per il mercato tecnologico africano e mondiale. In una nota, il gigante tech statunitense ha spiegato che assumerà personale specializzato in quello che sarà il primo centro di questo tipo in Africa, ed il secondo promosso da Google dopo quello sulla ricerca in intelligenza artificiale avviato in Ghana nel 2019. Nel dettaglio il gruppo Alphabet, l’holding che controlla Google, assumerà nei prossimi due anni oltre cento persone fra ingegneri del software, ricercatori e designer nel tentativo di promuovere la digitalizzazione del continente africano, in particolare migliorare l’esperienza degli smartphone o costruire infrastrutture Internet più affidabili.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram