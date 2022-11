Elezioni presidenziali in Kazakhstan, Tokayev punta a consolidare il suo potere

Poco meno di 12 milioni di cittadini si recano oggi alle urne per scegliere il futuro presidente del Kazakhstan. Le elezioni sono state annunciate lo scorso primo settembre dall’attuale capo dello Stato, Kassym-Jomart Tokayev, che aveva raccolto le redini del Paese nel 2019 direttamente dall’uomo che le aveva tenute sin dall’indipendenza nel 1991, Nursultan Nazarbayev. I candidati in lizza sono sei: oltre allo stesso Tokayev, l’attivista Karakat Abden, il direttore della Scuola di economia di Astana Meiram Kazhiken, Nurlan Auesbayev del Partito nazionale socialdemocratico (Pnsd), l’attivista per i diritti delle donne Saltanat Tursynbekova e l’esponente del partito Auyl Zhiguli Dairabayev.

L’esito del voto non dovrebbe però riservare sorprese e dovrebbe assicurare al presidente uscente un nuovo incarico, dalla durata inedita di sette anni ma senza possibilità di rielezione. Questo prevede infatti l’ultima delle numerose proposte di riforma costituzionale avanzate da Tokayev negli ultimi mesi, che hanno già portato, tra le altre cose, alla riduzione dei poteri presidenziali, al potenziamento di quelli del Parlamento, all’istituzione di una Corte costituzionale e alla nomina di un commissario per i diritti umani. Un percorso avviato dopo i tumulti che hanno scosso il Paese all’inizio di quest’anno, iniziati in forma di protesta contro il rincaro del Gpl e degenerati nel giro di pochi giorni in una vera e propria rivolta armata.

Il bilancio, alla fine, è stato di oltre 230 morti, e il presidente Tokayev è riuscito a ristabilire l’ordine solo dopo l’arrivo di un ridotto contingente militare a guida russa dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo (Csto), che ha preso il controllo delle infrastrutture critiche del Paese e ha lasciato il Kazakhstan pochi giorni dopo. I disordini hanno però convinto Tokayev ad ampliare la propria base di potere attraverso riforme volte a consolidare il sistema democratico e attraverso l’epurazione di alcune figure legate alla cerchia di potere dell’ex presidente Nazarbayev. La principale, tra queste, è quella dell’ex premier Karim Masimov, arrestato nel pieno dei tumulti quando era alla guida dei servizi di sicurezza interni e ora a processo per alto tradimento, per tentata sovversione violenta e per abuso di potere.

Le autorità kazake non hanno mai attribuito a Nazarbayev la responsabilità degli eventi di gennaio, ma negli ultimi mesi hanno eliminato ogni forma di culto di personalità verso il primo presidente (la capitale, ribattezzata nel 2019 Nur-Sultan, è così tornata a chiamarsi Astana) e hanno allontanato dai gangli del potere politico ed economico quasi tutti i membri della famiglia Nazarbayev. Questo, tuttavia, non ha dissipato del tutto le tensioni politiche interne. Ieri il Comitato per la sicurezza nazionale ha fatto sapere di aver sventato un nuovo colpo di Stato organizzato da “un gruppo di sette persone”, intenzionate a provocare scontri all’interno del Paese e a favorire l’instaurazione di un governo provvisorio. I presunti golpisti vengono collegati all’oppositore Mukhtar Ablyazov, ex ministro dell’Energia e banchiere che vive in esilio in Francia e che è già stato processato e condannato in absentia per omicidio e per appropriazione indebita.

Le tensioni interne sono anche legate alla ritrovata centralità geopolitica del Kazakhstan, in particolare dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Astana condivide con la Russia 7.644 chilometri di confine ed è storicamente soggetta all’influenza politica, economica e culturale di Mosca. Eppure, negli ultimi mesi Tokayev ha preso più volte le distanze dall’operazione militare di Mosca in Ucraina. A giugno, in occasione del Forum economico di San Pietroburgo, il presidente kazako ha dichiarato davanti all’omologo Vladimir Putin che il suo governo, nel rispetto dell’integrità territoriale degli altri Paesi, non avrebbe riconosciuto l’indipendenza delle province di Luhansk e Donetsk. Il Kazakhstan ha anche cancellato il 9 maggio scorso l’annuale parata militare per la Giornata della vittoria. Mosse che non sono passate inosservate a Mosca, dove molti politici hanno accusato Tokayev d’ingratitudine, spesso ricordando l’intervento russo dello scorso gennaio. Sempre la scorsa estate, un tribunale russo ha ordinato l’interruzione, ufficialmente per ragioni ambientali, delle esportazioni di petrolio kazako attraverso il Mar Caspio, successivamente ripristinate.

Ex ministro degli Esteri, Tokayev si è mostrato recentemente molto attivo sul piano internazionale. Tra settembre e ottobre ha ospitato il presidente cinese Xi Jinping, il turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il Kazakhstan è il decimo maggiore produttore di petrolio al mondo e, con forti investimenti sulle infrastrutture, può aprire nuove rotte per le esportazioni, attirando contestualmente capitale dall’estero. Il Paese può anche sfruttare la sua posizione geografica per tornare a essere territorio di transito per i commerci tra l’Europa e l’Estremo Oriente. Una vittoria di Tokayev alle elezioni di domenica, coniugata al consolidamento delle istituzioni democratiche, potrebbe accelerare la spinta del Kazakhstan volta ad affrancarsi da Mosca. Difficile, tuttavia, che si possa arrivare a una rottura tra i due Paesi: il Kazakhstan continua a importare dalla Russia per soddisfare la domanda del mercato interno e a dipendere da Mosca per l’export di petrolio.

