Kazakhstan, l’ambasciatore Yerbolat a Nova: “Elezioni determinanti per il nostro futuro democratico”

Le elezioni presidenziali di domenica 20 novembre possono essere considerate determinanti per il futuro della democrazia in Kazakhstan. Lo afferma in un’intervista ad “Agenzia Nova”, l’ambasciatore a Roma Yerbolat Sembayev, a due giorni dal voto convocato lo scorso primo settembre dal presidente Kassym-Jomart Tokayev, che ha anche proposto d’inserire in Costituzione il divieto per i capi dello Stato di candidarsi per un secondo mandato, estendendo tuttavia l’incarico presidenziale da cinque a sette anni. Oltre allo stesso Tokyaev, alle elezioni sono candidati l’attivista Karakat Abden, il direttore della Scuola di economia di Astana Meiram Kazhiken, Nurlan Auesbayev del Partito nazionale socialdemocratico (Pnsd), l’attivista per i diritti delle donne Saltanat Tursynbekova e l’esponente del partito Auyl Zhiguli Dairabayev. Le elezioni, osserva l’ambasciatore Sembayev, giungono durante “l’anno più tumultuoso della nostra storia recente”.

“In primo luogo – spiega – il nostro Paese è stato scosso da eventi tragici a gennaio, quando un tentativo di colpo di stato armato ha avuto luogo in Kazakhstan. Poco più di un mese dopo è scoppiato il conflitto in Ucraina, che ha avuto ripercussioni indirette sull’economia del nostro Paese. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, il nostro popolo ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo del suo sviluppo politico. A marzo, il presidente Tokayev ha proposto riforme costituzionali volte a modificare l’intero modello statale e la forma di governo del nostro Paese, limitando i poteri del presidente, rafforzando il ruolo del Parlamento, aumentando la partecipazione dei cittadini ai processi politici e rafforzando ulteriormente la tutela dei diritti umani. Il 77 per cento dei nostri cittadini ha votato a favore di questi emendamenti costituzionali nel referendum di giugno. Questa è stata una dimostrazione di ciò che il Kazakhstan equo e solidale rappresenta: il nostro forte impegno verso i principi democratici e l’aumento del ruolo dei cittadini nel processo decisionale pubblico. Grazie all’impegno consapevole del nostro popolo per lo sviluppo democratico, il nostro Paese è diventato uno dei leader delle riforme economiche, sociali e politiche nello spazio post-sovietico”.

Secondo il diplomatico, l’attuazione di riforme concrete ha permesso al Kazakhstan “di rimanere saldamente in piedi e di guardare a un futuro luminoso”. “Le nostre iniziative economiche si sono concentrate sulla diversificazione, sulla demonopolizzazione e sulla garanzia di un’equa distribuzione del reddito nazionale. È importante notare che la proposta del presidente Tokayev ha ridotto il mandato presidenziale da due mandati di cinque anni a uno di sette anni senza possibilità di rielezione. Questa iniziativa eliminerebbe i rischi di una monopolizzazione del potere e rafforzerebbe i principi fondamentali della democrazia”.

Alla luce di questi importanti emendamenti e riforme costituzionali, a settembre il presidente in carica Tokayev ha deciso di chiedere una conferma democratica del suo mandato per il cambiamento fondamentale del Kazakhstan nei prossimi sette anni. “Il nostro Paese – osserva Sembayev – sta cambiando rapidamente ed è importante che i cittadini abbiano voce in capitolo sulla direzione futura dello sviluppo del Paese. Le elezioni offriranno l’opportunità di riflettere sui tre anni di presidenza di Tokayev e di verificare se i cittadini condividono la visione di un ‘equo Kazakhstan’. Questa elezione sarà anche la più competitiva nella storia del nostro Paese. Ci sono sei candidati con diverse visioni politiche, compresi i rappresentanti dell’opposizione, che offrono agli elettori un’ampia scelta. Inoltre, per la prima volta nella nostra storia, due donne si candidano alla carica di presidente. Questo è un altro passo importante nel continuo sviluppo democratico del Kazakhstan. Per molti anni, il Kazakhstan ha compiuto passi concreti verso l’uguaglianza di genere e l’aumento del ruolo delle donne negli affari e in politica. Ora stiamo vedendo i frutti di questi sforzi”.

Secondo l’ambasciatore, il processo di nomina dei candidati presidenziali in Kazakhstan è strutturato in modo da essere aperto ed equo. “Ad esempio – spiega Sembayev – tutti i candidati devono ottenere le firme dell’1 per cento degli elettori registrati in Kazakhstan – circa 118 mila persone. I sei candidati, che rappresentano una varietà di politiche e visioni per il Paese, hanno ricevuto il sostegno di molti cittadini. Questa è un’ulteriore prova della democrazia in azione”. Naturalmente, aggiunge il diplomatico, è fondamentale garantire che le elezioni siano libere ed eque. “Non è un segreto – ammette – che la nostra regione stia ancora sviluppando i meccanismi democratici necessari per garantire elezioni pienamente aperte. Tuttavia, credo che il Kazakhstan stia dimostrando di andare oltre le aspettative generali. Il presidente Tokayev ha promesso che le elezioni saranno eque, aperte e con un’ampia partecipazione di osservatori nazionali e internazionali. Le precedenti elezioni sono state osservate dall’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr) dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e da molte altre organizzazioni internazionali. Il Kazakhstan ha sempre accolto con favore gli osservatori e il loro feedback costruttivo, e non vediamo l’ora di accoglierli nuovamente nelle prossime elezioni”.

Allargando lo sguardo, Sembayev osserva come, date le significative sfide geopolitiche globali, il voto imminente sia importante non solo per il Kazakhstan, ma anche per la comunità internazionale. “In quanto Paese situato tra l’Asia e l’Europa, svolgiamo un ruolo fondamentale nel facilitare il commercio tra le due regioni. Dati i nostri legami diplomatici con tutte le parti, siamo anche pronti a contribuire alla risoluzione del conflitto in Ucraina in qualsiasi modo possibile. Dal punto di vista economico, il nostro governo sta anche migliorando attivamente il clima degli investimenti in Kazakhstan, rendendoci il luogo migliore per investire nella regione. Non ho dubbi che il nostro governo continuerà su questa strada dopo l’inaugurazione del nuovo presidente. Ciò è particolarmente rilevante per le relazioni tra Kazakhstan e Italia. Quest’anno abbiamo celebrato il 30mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra il Kazakhstan e l’Italia. In questi 30 anni, le relazioni tra i nostri Paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti. L’Italia è uno dei maggiori partner commerciali e di investimento del nostro Paese, e il Kazakhstan è un importante partner dell’Italia in Asia centrale”.

Da 30 anni il volume degli investimenti italiani nell’economia del Kazakhstan ammonta a più di 15 miliardi di dollari. Nei primi nove mesi del 2022, il totale degli scambi commerciali tra Kazakhstan e Italia ha raggiunto gli 11,9 miliardi di dollari. “Anche i nostri progetti umanitari sono di alto livello”, aggiunge l’ambasciatore. “Attualmente – ricorda – sono stati stipulati più di 30 accordi tra istituzioni di istruzione superiore kazake e italiane, tra cui l’Università nazionale kazaka Al-Farabi e l’Università La Sapienza di Roma, l’Università nazionale kazaka delle Arti e il Teatro sociale di Camogli e il Conservatorio di musica Giuseppe Martucci a Salerno. Quest’anno abbiamo in programma di aprire un Istituto di cultura italiana ad Almaty, che sarà l’unico in Asia centrale. Pertanto, questo evento è molto importante per noi sia a livello bilaterale che regionale”. Alla fine del primo semestre del 2022, il fatturato commerciale complessivo tra il Kazakhstan e l’Italia ha raggiunto gli 8 miliardi di dollari. “Negli ultimi 30 anni, il popolo kazako ha creato una società stabile, prospera e inclusiva. Il rafforzamento del nostro diritto democratico attraverso il voto popolare contribuirà a consolidare i risultati raggiunti. Dopo l’elezione del nuovo presidente, continueremo a sviluppare stretti legami tra il Kazakistan e l’Italia. Date le solide basi che abbiamo costruito – conclude l’ambasciatore Sembayev – ho tutte le ragioni per essere ottimista sul futuro delle relazioni tra i nostri Paesi”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram