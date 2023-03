Kazakhstan: l’ambasciatore Sembayev presenta il percorso di riforme ai parlamentari italiani

Dopo un anno di cambiamenti “senza precedenti”, il Kazakhstan è entrato in una nuova era di sviluppo basata su “democrazia, pluralismo e partecipazione”, e può porsi come punto di riferimento per il consolidamento della cooperazione tra l’Europa e l’Asia centrale, guardando anche oltre il settore degli idrocarburi. Così, alla vigilia dell’insediamento del nuovo Majilis (la camera bassa del parlamento) emerso dalle elezioni legislative di domenica 19 marzo, l’ambasciatore Yerbolat Sembayev ha illustrato oggi ai rappresentanti delle istituzioni italiane il percorso di riforme promosso in Kazakhstan dal presidente Kassym-Jomart Tokayev a partire dai disordini del gennaio dello scorso anno. Alla tavola rotonda hanno partecipato, tra gli altri, il senatore Giulio Terzi di Santagata, i deputati Ettore Rosato e Paolo Formentini, l’ex sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. “Non molti Paesi al mondo hanno intrapreso trasformazioni di tale portata nell’ultimo periodo”, ha osservato il diplomatico, ricordando la riforma della Costituzione approvata lo scorso anno tramite referendum e il conseguente superamento del regime “super-presidenziale”, la riforma elettorale con un nuovo sistema misto proporzionale-maggioritario e il consolidamento del ruolo del parlamento, l’istituzione di una vera e propria Corte costituzionale e l’introduzione della figura di un commissario per i diritti umani, l’abolizione della pena di morte e la nascita di una commissione ad hoc per il recupero dei fondi sottratti illegalmente in passato alle casse pubbliche.

Ora il Kazakhstan, ha detto Sembayev, si affaccia sulla scena internazionale con un volto nuovo. Resta cardinale la politica “multivettoriale”, ovvero il tentativo della politica estera di Astana di trovare un non facile equilibrio tra le concorrenti influenze della Russia, della Cina e dell’Occidente. Ma il Paese può porsi anche come interlocutore privilegiato per l’Unione europea e per l’Italia in una regione, l’Asia centrale, che appare come uno snodo geopolitico globale sempre più importante. In questo senso, l’ambasciatore ha ricordato la solidità delle relazioni tra l’Italia e il Kazakhstan in particolare in materia economica, con un interscambio che nel 2022 si è attestato a 15 miliardi di dollari. “Per fare un raffronto – ha sottolineato Sembayev – l’Italia ha un interscambio di valore simile con l’India, Paese che però conta 1,4 miliardi di abitanti a fronte dei meno 20 milioni del Kazakhstan”. Gli scambi commerciali bilaterali si basano soprattutto sull’export di idrocarburi da parte del Paese centrasiatico, ma l’obiettivo è ora diversificare il paniere puntando, ad esempio, sui minerali rari di cui il Kazakhstan è ricco o sull’uranio, di cui è primo produttore al mondo.

Il partenariato tra Unione europea e Kazakhstan è strategico, ha osservato nell’occasione Rosato, soprattutto per lo sfruttamento di quelle risorse minerarie che possono dare solidità all’approvvigionamento anche del nostro Paese. “Il Kazakhstan – ha aggiunto il deputato di Italia Viva – sta mostrando ai partner internazionali un’attenzione sempre maggiore all’evoluzione delle sue istituzioni, è un Paese che ha fatto passi importanti in brevissimo tempo. Democrazie molto più antiche ci hanno messo molto di più”. L’ex ministro degli Esteri Terzi ha sottolineato come Tokayev abbia instradato il suo Paese “su una linea ben marcata di Stato di diritto, di pluralismo politico, di indipendenza della magistratura, di lotta alla sottrazione delle ricchezze indebitamente sottratte”. Di Stefano ha ricordato come il Kazakhstan eserciti un’influenza importante sugli altri Paesi dell’Asia centrale, una regione nella quale l’Ue, attraverso la sua iniziativa di partenariati economici e di progetti infrastrutturali Global gateway, può controbilanciare l’azione e l’influenza della Cina e della Nuova via della seta. Per questo, l’ex sottosegretario ha sollecitato un potenziamento del formato ministeriale 1+5 tra l’Italia e i cinque Paesi centrasiatici, che da piattaforma di dialogo può trasformarsi in un vero e proprio tavolo operativo.

