Kazakhstan-Italia, colloquio telefonico tra Tokayev e Meloni: focus sulla cooperazione politica ed economica

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. Lo riferisce la presidenza kazakha (Akorda) in una nota. I due avrebbero dovuto avere ieri, 22 maggio, un incontro di persona ad Astana. L’appuntamento è stato tuttavia cancellato per il rientro anticipato di Meloni dal Giappone, dove si trovava per il vertice del G7 di Hiroshima, in ragione dell’emergenza alluvioni in Emilia Romagna. A questo proposito, Tokayev ha espresso al presidente del Consiglio e a tutto il popolo italiano le sue condoglianze per le vittime del maltempo.

Nel corso della conversazione, prosegue la nota dell’Akorda, i due leader hanno discusso delle prospettive di sviluppo della cooperazione in ambito politico, economico, commerciale e umanitario. Tokayev e Meloni hanno ricordato come l’interscambio tra i due Paesi abbia raggiunto i 15 miliardi di dollari lo scorso anno, e come Italia e Kazakhstan abbiano “stretti rapporti” in vari settori economici, con oltre 270 imprese italiane che operano attualmente con successo nel Paese centrasiatico. I due leader, infine, hanno parlato delle “prospettive di cooperazione nell’ambito dell’attuazione di progetti comuni nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’industria e dell’agricoltura”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram