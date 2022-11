Kazakhstan, ambasciatore Alberti a Nova: Le presidenziali sono il primo atto di un percorso da accompagnare

Le elezioni presidenziali in programma domenica 20 novembre non sono un “traguardo”, ma un primo passo verso il “nuovo Kazakhstan” prospettato dal presidente Kassym-Jomart Tokayev, un percorso che l’Italia è pronta ad accompagnare con attenzione e interesse. Così l’ambasciatore d’Italia ad Astana, Marco Alberti, in un’intervista rilasciata ad “Agenzia Nova” a pochi giorni dal voto nel Paese chiave di una regione che di recente sembra esser tornata al centro del mondo. “Spesso, nella storia, l’Asia centrale è stata un epicentro geopolitico. Come già lo fu un tempo – sottolinea Alberti – nelle scorse settimane è tornata ad esserlo. In parte per circostanze esogene, come la guerra, in parte per l’accentuata pro-azione di alcuni Paesi, specie il Kazakhstan, che nell’attuale scenario ha visto, con il consueto pragmatismo, l’opportunità di un riposizionamento sia regionale che globale. Però, rispetto al passato, vedo una novità, e cioè il tentativo dei Paesi centro-asiatici di non limitarsi a gestire i cambiamenti, ma di esserne in qualche modo protagonisti”.

L’ambasciatore ricorda come in Asia centrale abbiano fatto tappa questo autunno Papa Francesco, il presidente cinese Xi Jinping (per la sua prima visita all’estero dopo oltre due anni), il russo Vladimir Putin, il turco Recep Tayyip Erdogan, il premier indiano Narendra Modi, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. “È un segno – spiega – della ritrovata centralità della regione, specialmente del Kazakhstan, che in più attribuisce al riassetto in corso una prospettiva stabile e di lungo periodo. Gli eventi multilaterali organizzati ad Astana possono essere considerati come una ‘vetrina’ internazionale. Vero, ma non è tutto. Il successo di tali eventi, di solito, dipende da due elementi: la visibilità che ottengono e i risultati che producono. La prima c’è stata di sicuro, e molto positiva per il Kazakhstan; vedremo presto se arriveranno anche i risultati. Per ora, non sottovaluterei la spinta di questi Paesi ad un maggior impegno sul piano multilaterale; dovremo capire se essa dipende dalla volontà di rafforzare, e dunque rendere più stabile un ‘ordine’ internazionale, o se invece ci troviamo innanzi al desiderio di reagire alla fine di un ‘ordine’, per crearne un altro. Qualunque delle due ipotesi, merita di essere attentamente osservata, come stiamo facendo, anche insieme ai partner europei”.

È in questo scenario che s’inseriscono le elezioni presidenziali in Kazakhstan, appuntamento chiave per un Paese che ha intrapreso un lungo e complesso percorso di riforme dopo i disordini dello scorso gennaio, che provocarono la morte di oltre 200 persone. Sul piano interno, il presidente Tokayev ha promosso una revisione dell’assetto istituzionale del Paese allontanando dal potere parte dell’establishment del suo predecessore Nursultan Nazarbayev; su quello internazionale, non hanno mancato di destare l’attenzione degli osservatori le prese di distanza di Tokayev da Putin dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. “Non sarebbe la prima volta – osserva Alberti – che fatti tragici innescano processi evolutivi. Restano ferme la condanna per le violenze, da qualunque parte perpetrate; l’esigenza di indagini trasparenti; l’opportunità di difendere diritti umani e centralità della persona. Ciò detto, l’ampiezza delle riforme è indiscutibile ed ha ottenuto sostegno internazionale, anche in Occidente. È vero che non manca chi, con una punta di scetticismo, attende di vedere se il pluralismo politico annunciato dalle riforme sarà sostanziale e se il governo, in una situazione di crescente complessità, saprà vincere una sfida difficle, cioè mantenere le promesse fatte in un tempo breve, promuovendo prosperità interna e sicurezza internazionale. Mi pare tuttavia che il presidente abbia delineato un progetto-Paese, basato su una riformulazione, più aperta e inclusiva, del ‘patto sociale’, per modernizzare davvero il Kazakhstan”.

Sul piano internazionale, secondo Alberti, “la linea guida resta la politica estera multi-vettoriale, aperta al dialogo, ma non allineata a priori. Non ‘contro’ qualcuno, ma a favore del pieno rispetto dell’integrità territoriale di tutti gli Stati e della Carta delle Nazioni Unite”. “L’attuale situazione geopolitica aumenta il rischio di ripercussioni economiche e quello di un isolamento, ma accelera le riforme interne. Queste ultime, infatti, puntano a rendere più flessibile, aperto e inclusivo il sistema, per affrontare il ‘resilience imperative’ della società contemporanea che investe anche il Kazakhstan. Al tempo stesso, le riforme creano consenso fuori dal Paese, rafforzando il suo posizionamento internazionale. All’inizio degli anni ’90, come sostiene Manuel Castell, il crollo dell’Unione sovietica dipese in buona parte dall’incapacità di adattare la propria struttura ai cambiamenti dell’epoca. Di fronte all’accelerazione economica e tecnologica, Mosca, invece che semplificare lo Stato e renderlo più flessibile, reagì creando nuovi livelli di pianificazione, coordinamento e controllo. Così facendo, determinò un ulteriore irrigidimento, che si dimostrò fatale. Una lezione ben nota qui. Di recente, parlando agli ambasciatori Ue, Joseph Borrell ha detto che ‘le vecchie ricette non funzionano più’. Vale per tutti. Se è vero che ogni processo trasformativo è un ‘work in progress’, è altrettanto certo che nessuna evoluzione politico-istituzionale può prescindere dalla storia di un Paese e dalla matrice culturale del suo popolo. Le elezioni sono un test importante, non un traguardo, direi, ma il primo atto verso il ‘nuovo Kazakistan’ prospettato dal presidente. Vedremo come evolverà questo cammino. In questa fase, credo sia utile confermare l’interesse al dialogo e la disponibilità ad ‘accompagnare’ il processo in corso”.

L’Italia, nel frattempo, ha certamente un ruolo da ritagliarsi nella regione. “Dipende, innanzitutto, da quello che vuole ritagliarsi”, precisa Alberti. “Abbiamo un governo insediato da poco; scelte e valutazioni di priorità strategica spettano al decisore politico, non alla diplomazia. A noi il compito di suggerire, consigliare e, una volta compiute le scelte politiche, ‘recepirle’ e renderle esecutive. In questa regione bisogna fare i conti con attori di peso. Non considerare ciò sarebbe fuorviante. Detto questo, l’Italia occupa già uno spazio consolidato e piuttosto strategico. Parlo soprattutto per il Kazakhstan e il Kirghizistan, Paesi nei quali sono accreditato. In entrambi esiste una certa ‘sintonia istituzionale’ con l’Italia, sia bilaterale che multilaterale. Dal punto di vista commerciale, siamo un partner di riferimento. In tutti i settori nei quali questi Paesi offrono opportunità di business, abbiamo imprese in grado di offrire elevata qualità, ed altre sono interessate a venire, come abbiamo potuto constatare. Le due linee-guida potrebbero essere diversificazione e complementarietà: la prima, per esplorare nuovi settori, in aggiunta a quello energetico dove già siamo presenti, nei quali il Kazakistan offre molte opportunità di crescita; la seconda, per proporre un modello di sviluppo favorevole alla Pmi, individuando forme di cooperazione strategica fra i rispettivi sistemi”.

Nel complesso, secondo l’ambasciatore, la “domanda” di Italia, comunque, è in crescita. Bisognerà vedere se crescerà anche “l’offerta” di Italia, nei diversi ambiti. “Proprio a ciò stiamo lavorando, a vari livelli, non ultimo quello della promozione culturale e del soft power, con l’imminente apertura dell’Istituto italiano di cultura ad Almaty, primo in Asia centrale. La sfida, dunque, non è ‘ritagliarci’ uno spazio, ma semmai ‘allargarne’ uno già esistente e riempirlo con progetti e iniziative in grado di creare valore, aggiunto e differenziale, per noi e per questi Paesi”. L’energia, infatti, non è l’unico motivo per guardare con attenzione alla regione nel prossimo futuro. “La diversificazione delle rotte di approvvigionamento energetico è solo un aspetto, importante ma non esclusivo, di una partita più ampia, quella di una ‘connettività 4.0’ intesa sia come perno di stabilità, sicurezza e cooperazione regionale, sia come base per collegare e mantenere inter-operativi i due estremi Est-Ovest dell’Eurasia. Al tempo stesso, si sta sviluppando un asse verticale Nord-Sud di cooperazione centro-asiatica, per aumentare flessibilità infrastrutturale e opportunità di sviluppo anche lungo questa direttrice, sinora poco esplorata. Oltre che spazio geopolitico, quindi, l’Asia centrale sta diventando anche spazio ‘funzionale’, come direbbe Parag Khanna, nel quale le infrastrutture, fisiche e non, contribuiscono ad integrare ‘orizzontalmente’ i Paesi membri. Infrastrutture significa progetti, quasi sempre ad elevato valore strategico. Strade, porti, ferrovie, cantieri navali, banda larga, cavi elettrici, servizi. C’è tantissimo da fare, in ogni ambito. A loro volta, i progetti richiedono investimenti, da allocare nel medio-lungo periodo, ma da pianificare adesso, in base alle opportunità di business ritenute prioritarie”.

Un esempio è costituito dal cosiddetto Corridoio mediano, la Rotta internazionale di trasporto trans-caspico (Titr), iniziativa attorno alla quale l’interesse è cresciuto molto negli ultimi mesi, anche per via della guerra in Ucraina. “Se ne parla in ogni incontro di alto livello. Si moltiplicano gli studi e le analisi. Le organizzazioni internazionali sono molto attente, così come le banche di sviluppo. C’è la volontà dei governi centro-asiatici di muoversi rapidamente, per sfruttare il dividendo geo-politico della loro posizione ed attirare capitali. D’altra parte, credo ci sia interesse anche da parte degli investitori privati, perché se il ‘business climate’ è favorevole, gli investimenti in infrastrutture hanno uno sviluppo di lungo periodo, aiutano a proteggere i portafogli dall’inflazione, crescono nel tempo e offrono maggiore prevedibilità rispetto ad altri tipi di investimento. L’Europa ha capito bene che la partita è strategica, e si sta muovendo. Rispetto ad un anno fa, ad esempio, il Kazakhstan mi sembra molto più presente nel ‘radar’ Ue. Quest’ultima troverà qui, e in tutta l’Asia centrale, concorrenti altrettanto interessati, assai pragmatici, spesso più aggressivi di noi dal punto di vista degli investimenti. Oggi e domani – ricorda l’ambasciatore Alberti – a Samarcanda si tiene la Eu-Central Asia Connectivity Conference. Un momento molto importante, un’occasione preziosa per dimostrare che ci siamo”.

