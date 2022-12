Kamala Harris annuncia 1,9 miliardi di dollari per il settore privato dei Paesi dell’America centrale

La vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha annunciato lo stanziamento di un nuovo pacchetto da 1,9 miliardi di dollari per aiutare il settore privato dei Paesi dell’America centrale ad aprire nuovi posti di lavoro e a ridurre i flussi migratori nel continente. Lo riferisce la Casa Bianca, dando notizia dell’impegno assunto da Harris con gli imprenditori della regione in occasione di una cena organizzata ieri sera nell’ambito del Vertice delle Americhe a Los Angeles. La vice presidente Usa è giunta in California con un giorno di anticipo rispetto al presidente Joe Biden e oggi parteciperà a un incontro con i leader della società civile per la promozione del ruolo delle donne in America centrale. Harris è stata incaricata lo scorso anno di coordinare gli sforzi degli Stati Uniti sul dossier migratorio e ha già annunciato in passato un pacchetto da 1,2 miliardi di dollari per la creazione di opportunità economiche nei Paesi più poveri della regione, in particolare El Salvador, Guatemala e Honduras. Nelle prossime ore Harris illustrerà anche i dettagli del Corpo di servizio centramericano, altra iniziativa finanziata da Washington per garantire opportunità ai giovani locali. “L’investimento – si legge in un comunicato della Casa Bianca – ha l’obiettivo di fornire (ai giovani) la speranza di una vita sicura e prospera nei propri Paesi”.

Si apre oggi la seconda giornata del IX Vertice delle Americhe, appuntamento organizzato dalla presidenza Usa – non senza polemiche – a Los Angeles. Nella città californiana proseguono i colloqui tra i protagonisti della società civile e si scaldano i motori i rappresentanti delle imprese, ma l’attenzione è tutta sull’agenda dei presenti al vertice dei capi di Stato e di governo di giovedì. La decisione della Casa Bianca di non invitare i “paesi non democratici” – Venezuela, Cuba e Nicaragua – ha motivato l’attesa defezione di diversi presidenti, a partire dal messicano Andres Manuel Lopez Obrador. Una scelta che l’amministrazione di Joe Biden “comprende” pur rivendicando il diritto a non invitare “dittatori”. In attesa della bozza di dichiarazione finale cui sta lavorando la Casa Bianca, da più parti il numero di defezioni presidenziali (sin qui otto, ma non tutte legate al blocco ai Paesi socialisti) è interpretato come fortemente riduttivo della fortuna del Vertice.

La prima e più pubblicizzata assenza è quella di Lopez Obrador. Il presidente messicano aveva da tempo avvertito che il mancato invito del cubano Miguel Diaz-Canel, del venezuelano Nicolas Maduro e del nicaraguense Daniel Ortega, lo avrebbe convinto a inviare al suo posto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard. “Amlo” definisce quella della Casa Bianca una scelta “antica”, che nega la sovranità e l’indipendenza di ogni singolo paese “indipendentemente dalle dimensioni” attribuendo ad alcuni il diritto di decidere per gli altri. “Che vertice delle Americhe è se non ci sono paesi americani”, ha chiesto nel corso delle settimane Lopez Obrador, a lungo impegnato nel cercare di far ripensare gli Usa. Il presidente messicano ha peraltro parzialmente giustificato Biden, un “brav’uomo” costretto a cedere alle pressioni, soprattutto della “potente” comunità latina di Miami, interpretate dalle elite dei Repubblicani e da alcuni democratici.

Il rapporto personale con Biden verrà invece ribadito con una visita a Washington, programmata per luglio. Occasione nella quale, ha detto Lopez Obrador, si tornerà a parlare di un progetto alternativo di unione continentale, che partendo dalla spinta economica possa ripercorrere i passi fatti in Europa, prima con la Comunità economica europea, quindi con l’Unione. D’altro canto, gli Usa “comprendono” le posizioni di Lopez Obrador. “Il Messico rappresenta un player importante nel nostro emisfero, e siamo contenti di sapere che sarà presente il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, in virtù della partnership bilaterale che abbiamo in una serie di ambiti, dall’immigrazione alla gestione della pandemia, fino alla crisi climatica”, ha detto Ned Price, portavoce del dipartimento di Stato Usa, aggiungendo che al summit saranno presenti anche rappresentanti non governativi dei tre Paesi che non sono stati invitati.

Per le stesse ragioni rimane in patria anche il presidente della Bolivia, Luis Arce, sostituito per l’occasione dall’ambasciatore presso l’Organizzazione degli Stati americani (Osa), Hector Arce Zaconeta. “Si conferma che il presidente non parteciperà al Vertice dal momento che sono stati esclusi paesi che non necessariamente hanno la stessa ideologia degli Usa”, spiegava il viceministro degli Esteri, Freddy Mamani, ai media locali. “Un vertice delle Americhe deve essere di tutti gli americani, di tutti i Paesi dell’America e in quest’ottica crediamo che il Vertice abbia perso la sua natura di discussione politica”, ha aggiunto. Una decisione che il capo di Stato aveva formalizzato da tempo, subito dopo la presa di posizione di Lopez Obrador.

Sulla loro scia anche la presidente dell’Honduras, Xiomara Castro, esponente di sinistra sin qui tutt’altro che fredda nelle relazioni con la Casa Bianca. Una decisione che ha sollevato polemiche interne, con il vice presidente, Salvador Nasralla, che ha censurato la mancanza di consultazione e l’aver tolto al Paese, in gravi sofferenze economiche e sociali, la possibilità di coordinarsi con il resto della regione per governare emergenze come la crisi pandemica, la difficile ripresa dell’economia e la ricaduta legata alla guerra in Ucraina. Senza contare, ha sottolineato il vicepresidente – ex telecronista, un profilo politico distante da Castro – che l’Honduras si troverebbe così al fianco di Paesi nei quali non sarebbe stato possibile essere eletto per via democratica.

Le ultime due assenze, sommate a quelle dei presidenti non invitati, sono per motivi diversi. L’uruguaiano Luis Lacalle Pou, certo sino all’ultimo di partecipare, ha dovuto cancellare il viaggio dopo essere risultato positivo al test del nuovo coronavirus. Una polemica tra il Dipartimento di Stato Usa e il Guatemala ha portato invece il presidente Alejandro Giammattei a escludere la sua presenza al Vertice. Motivo della frizione, la bocciatura degli Usa alla conferma di Consuelo Porras, parte di una lista di funzionari corrotti stilata dalla Casa Bianca, come procuratrice generale del Paese. “Non c’è bisogno che mi invitino al Vertice”, aveva detto Giammattei in polemica con “l’interventismo” Usa, anche se oggi i media parlano di un’assenza dettata da “motivi di agenda”.

I buoni uffici della Casa Bianca paiono però aver scongiurato alcune importanti defezioni. Al vertice parteciperà infatti il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, la cui defezione avrebbe pesato di più considerato il ruolo di leader di turno della Comunità dei Paesi dell’America latina e dei Caraibi (Celac), l’organismo sul quale si stanno rovesciando le attese di una nuova unità regionale. Fernandez ha avuto mercoledì sera una conversazione con Biden durante la quale è stato stabilito un bilaterale a Washington, a fine luglio.

Il Vertice delle Americhe nasce con l’idea di riunire tutti i leader di America del nord, centro, sud e Caraibi. L’appuntamento, a cadenza (non regolare) di tre anni, non ha di fatto messo tutti i capi di stato e di governo attorno al tavolo. Già nell’ultima edizione del 2018, in Perù, gli allora presidenti di Usa e Cuba, Donald Trump e Raul Castro, avevano deciso di disertare, mentre il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, da poco rieletto in base a un voto censurato da buona parte della comunità internazionale, non era stato invitato. Quello di Los Angeles è il secondo appuntamento continentale organizzato dagli Stati Uniti, dopo quello celebrato nel 1994 a Miami, primo della serie, su impulso dell’allora presidente Bill Clinton. Nel 1967 l’Uruguay aveva organizzato un evento continentale, escludendo però il Canada e gran parte dei Paesi caraibici.

Il Vertice, dal titolo “Costruendo un futuro sostenibile, resiliente ed equo”, è stato preparato raccogliendo le “priorità e le preoccupazioni” degli attori regionali, si legge nella presentazione redatta dal Dipartimento di Stato. Tra queste, “il covid-19 e i limiti che la pandemia ha messo in evidenza nei sistemi sanitari, economici, educativi e sociali, comprese le minacce alla democrazia, la crisi climatica e la mancanza di accesso equo e opportunità economiche, sociali e politiche”, dato che rappresenta un peso per “i più vulnerabili e i meno rappresentati tra di noi”. L’esito dell’appuntamento, prosegue la nota, sarà legato alla capacità di adottare “un’agenda ambiziosa e orientata all’azione”, nonché al compimento “degli impegni che i leader assumono” per fare fronte a queste sfide.

La sede del vertice, Los Angeles, risponde a scelte di tipo simbolico e logistico. Si tratta della seconda città più grande degli states, recita il comunicato ricordando “i profondi e robusti legami” che la metropoli ha con il continente. “Los Angeles ospita la maggior comunità ispanica e latina degli Usa”, un luogo in cui “si parlano 224 lingue e ha una popolazione che rappresenta 140 paesi”. Una città che ha stabilito “legami governativi, imprenditoriali e personali con comunità di tutte le Americhe” e ospita il terzo corpo consolare più grande al mondo. Oltre al vertice dei capi di Stato e di governo, il governo degli Stati Uniti ha annunciato tre appuntamenti ufficiali tra le parti: il IX Forum della società civile, il VI Forum dei giovani delle Americhe e il IV Vertice dei Ceo delle Americhe.

Il Forum della Società civile, che apre i lavori del vertice, risponde all’articolo 6 della Carta democratica interamericana, secondo cui “è diritto e responsabilità di tutti i cittadini partecipare alle decisioni relative al proprio sviluppo”. Martedì 7 è invece il giorno degli amministratori di impresa: l’occasione sarà utile per “riunire diversi imprenditori, compresi quelli che rappresentano le piccole e medie imprese” del continente “per promuovere soluzioni innovatrici e pratiche per un futuro migliore in tutte le Americhe”. terzo e ultimo degli eventi paralleli, il foro dei giovani, che concede alle nuove generazioni della regione l’opportunità di entrare in contatto con i governi, rappresentanti del settore privato e della società civile, così come con organismi multilaterali”.

