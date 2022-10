Johnson si dimette: “In politica nessuno è indispensabile”

Il premier si è detto “molto orgoglioso” per i risultati raggiunti dal suo governo in questi anni: dalla Brexit, al contrasto alla pandemia di Covid-19 fino ai vaccini e al “sostegno deciso all’Ucraina”

Ora è chiara la volontà del Partito conservatore britannico di avere un nuovo leader del partito e quindi un nuovo primo ministro del Regno Unito. Lo ha afferma il premier Boris Johnson parlando durante una conferenza stampa a Downing Street.

Johnson ha chiarito che continuerà a servire il Paese come premier finché “un nuovo leader non sarà in carica”. “Ho concordato con sir Graham Brady (presidente del comitato del 1922), che il processo di scelta del nuovo leader dovrebbe iniziare ora e il calendario sarà annunciato la prossima settimana”, ha chiarito Johnson. “E oggi ho nominato un gabinetto per servire il Paese, poiché continuerò a farlo, finché non sarà insediato un nuovo leader”, ha aggiunto sottolineando che fino a quando non sarà trovato il suo sostituto, “l’interesse pubblico sarà servito”.

Johnson, si è detto “profondamente dispiaciuto di non essere riuscito a convincere Parlamento e il Partito conservatore a portare termine progetti iniziati”. Durante la conferenza stampa ha aggiunto: “Voglio dire a milioni di persone che hanno votato per noi nel 2019, grazie per il mandato eccezionale che ci avete concesso. E’ stata la più ampia maggioranza di stampo conservatore”. Johnson ha dichiarato di avere “voluto continuare a portare aventi questo mandato perché consideravo un obbligo e dovere per continuare a fare quello che avevamo iniziato nel 2019”. Nella politica nessuno è indispensabile, ha detto ancora. “Il nostro ottimo sistema produrrà un nuovo leader per superare le situazioni difficili che vice il Paese”, ha aggiunto. “Chiunque sarà il mio successore darò il mio sostegno”, ha sottolineato. “Molti saranno sollevati da questa notizia (delle dimissioni) altri si rallegreranno ma sono triste a dovere rinunciare al migliore lavoro del mondo”.

Il futuro del Regno Unito “è insieme” e sarà “dorato” ha voluto però sottolineare. “Essere primo ministro è di per sé una esperienza di formazione: ho viaggiato in ogni parte del Regno Unito e ho trovato così tante persone dotate di una tale sconfinata originalità britannica e così disposte ad affrontare vecchi problemi in nuovi modi”, ha aggiunto. “Anche se le cose a volte possono sembrare oscure ora, il nostro futuro insieme è d’oro”, afferma Johnson.

La mattinata e il rimpasto di governo

Shailesh Vara è stato nominato segretario di Stato per l’Irlanda del Nord del governo britannico, ha confermato Downing Street nell’ambito del rimpasto dell’esecutivo. Vara sostituisce Brandon Lewis, che si è dimesso dalla posizione dopo un lungo incontro a Downing Street nelle scorse ore. E’ il quinto cambiamento alla squadra di governo annunciata. Il primo ministro britannico ha nominato Greg Clark come nuovo sottosegretario per gli Enti locali e l’aumento degli standard al posto di Michael Gove. Kit Malthouse diventa Cancelliere del Ducato di Lancaster, il rappresentante governativo più alto in grado nell’esecutivo dopo il primo ministro. Inoltre Robert Buckland sarà il segretario per il Galles e James Cleverly sarà ministro per l’Istruzione, il terzo in tre giorni.

Johnson avrebbe dovuto dimettersi “molto tempo fa”, ha affermato il leader dell’opposizione laborista, Keir Starmer, accogliendo con favore la decisione. L’annuncio di questa mattina sulle dimissioni del premier “è una buona notizia” per il Regno Unito, perché il Paese “ha bisogno di ripartire” dopo 12 anni di “stagnazione” e “promesse vuote” fatte dai Conservatori, ha aggiunto Starmer. Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, sarebbe il principale favorito a prendere il posto del premier Boris Johnson alla guida del Partito conservatore. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio dell’organizzaizone da YouGov. Secondo il sondaggio, Wallace vincerebbe la concorrenza di tutti i principali candidati il lizza, tra cui la stessa ministra degli Esteri, Liz Truss, con un margine di 19 punti nelle preferenze dei

Boris Johnson è sempre stato “con tutta evidenza” inadeguato per il ruolo di primo ministro, ha scritto su Twitter la leader scozzese Nicola Sturgeon, evidenziando come i Conservatori “non avrebbero mai dovuto eleggerlo” come guida del partito, tantomeno “mantenerlo in carica per tutto questo tempo”. “I problemi sono però più profondi di un singolo individuo, è il sistema di Westminster a non funzionare”, ha aggiunto la prima ministra della Scozia. Le autorità di Edimburgo non ritengono che i problemi di “deficit democratico” nel governo britannico “siano risolti con un cambio di primo ministro”.

Dopo l’annuncio odierno, è inevitabile che fra i conservatori si inneschi una corsa alla leadership, una replica di quanto accaduto nel 2019 quando fu proprio Johnson a subentrare alla premier dimissionaria, Theresa May. Rispetto a quella fase politica, tuttavia, non sembra esserci un chiaro successore per la leadership del Partito. I prossimi giorni, in questo senso, potrebbero essere decisivi perché dovrebbero far emergere le figure che tenteranno di ottenere il ruolo di guida dei conservatori. Pur annunciando le dimissioni, quindi, Johnson rimarrà primo ministro sino a quando non ci sarà un chiaro successore espressione diretta della volontà del partito, e questo auspicabilmente dovrebbe avvenire entro ottobre, quando è previsto il congresso. L’annuncio di oggi, quindi, sarà di fatto il “via libera” alla corsa per il successore di Johnson.

La ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, sta rientrando nel Regno Unito anticipatamente dall’Indonesia dove avrebbe dovuto prendere parte alla riunione ministeriale del G20. Truss, che era arrivata solo ieri a Giacarta, è tra i nomi papabili per una possibile successione a Boris Johnson alla guida del Partito.

