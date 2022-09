Johnson: “Non saremo mai al sicuro se voltiamo le spalle a Kiev”

I cittadini britannici devono “prepararsi per una lunga guerra” in Ucraina: il presidente russo, Vladimir Putin, infatti sembra voler ricorrere a una campagna di logoramento. Lo ha scritto il primo ministro britannico Boris Johnson in un articolo pubblicato sull’edizione domenicale del quotidiano “The Times”. Il leader del Partito conservatore ha affermato che il compito del Regno Unito è quello di guadagnare “tempo a favore della parte dell’Ucraina” e ha avvertito che l’invasione di Putin “sta entrando in una nuova fase”. “Temo che dobbiamo prepararci per una lunga guerra, poiché Putin sta ricorrendo a una campagna di logoramento, cercando di schiacciare l’Ucraina con la pura brutalità ”, ha scritto Johnson. “Il Regno Unito e i nostri amici devono rispondere garantendo che l’Ucraina abbia la resistenza strategica per sopravvivere e alla fine prevalere”, ha aggiunto il premier. “Tutto dipenderà dal fatto che l’Ucraina possa rafforzare la sua capacità di difendere il suo territorio più velocemente di quanto la Russia possa rinnovare la sua capacità di attaccare”, ha proseguito il primo ministro britannico.

Johnson ha aggiunto che se la Russia fosse riuscita a proteggere i territori conquistati in Ucraina, “nessuna nazione sarebbe stata al sicuro” perché “ogni dittatore si sentirebbe incoraggiato a perseguire le proprie ambizioni con la forza”. Per evitare che ciò accada, il primo passo del piano di Johnson è garantire che l’Ucraina “riceva armi, equipaggiamento, munizioni e addestramento più rapidamente dell’invasore”. Inoltre, “dobbiamo contribuire a preservare la vitalità dello Stato ucraino. Il governo del presidente Volodymyr Zelensky deve pagare gli stipendi, gestire scuole, fornire aiuti e iniziare la ricostruzione ove possibile. Ciò richiederà finanziamenti e assistenza tecnica costanti, che dovremmo pianificare di sostenere negli anni a venire. L’Ue ha un ruolo fondamentale e mi congratulo con i leader di Francia, Germania, Italia e Romania per la visita a Kiev giovedì”, ha scritto. “In terzo luogo, la Russia ha imposto una stretta mortale all’economia ucraina bloccando le sue principali rotte di esportazione attraverso il Mar Nero. Abbiamo bisogno di uno sforzo a lungo termine per sviluppare le rotte aeree alternative già esistenti e garantire che l’economia ucraina continui a funzionare”, ha proseguito Johnson.

“Putin potrebbe non rendersene conto, ma il suo grande progetto imperiale per la riconquista totale dell’Ucraina è deragliato”, ha proseguito il premier, secondo ci tuttavia tali fallimenti “non significano che avrà la saggezza per ritirarsi. Nel suo isolamento (il presidente russo), può ancora pensare che la conquista totale (dell’Ucraina) sia possibile”. “Dobbiamo rafforzare la mano dei nostri amici ucraini per porre fine a questa guerra alle condizioni stabilite dal presidente Zelensky. Questa dovrebbe essere la definizione di successo. Il popolo ucraino è stato chiaro che non sarà costretto ad accettare meno di questo”, ha spiegato Johnson. “In tal modo, noi e i nostri alleati proteggeremo la nostra sicurezza tanto quanto quella dell’Ucraina e salvaguarderemo il mondo dai sogni letali di Putin e di coloro che potrebbero cercare di prendere spunto”, ha concluso il primo ministro britannico.

