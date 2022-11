Johnson è pronto ad annullare unilateralmente il protocollo sull’Irlanda del Nord

“L’equilibrio dell’Accordo del Venerdì Santo (10 aprile 1998) è stato minato e le recenti elezioni hanno ulteriormente dimostrato che il protocollo non è sostenibile nella sua forma attuale", ha affermato il portavoce di Downing Street

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha avvertito oggi l’omologo irlandese, Micheal Martin, di essere pronto ad “agire” per annullare unilateralmente il protocollo sull’Irlanda del Nord inserito nell’accordo commerciale post Brexit fra Regno Unito e Unione europea. Johnson, parlando con l’omologo, ha detto che la situazione è “molto grave” e che il protocollo “non è più sostenibile nella sua forma attuale” dopo le minacce del Partito unionista democratico (Dup) di voler boicottare la formazione di un governo in Irlanda del Nord sino a quando non si riformerà il documento.

“L’equilibrio dell’Accordo del Venerdì Santo (10 aprile 1998) è stato minato e le recenti elezioni hanno ulteriormente dimostrato che il protocollo non è sostenibile nella sua forma attuale”, ha affermato il portavoce di Downing Street. “Nonostante i ripetuti sforzi da parte del governo del Regno Unito di aggiustare il protocollo (…) la Commissione europea non ha adottato le misure necessarie per aiutare ad affrontare i disagi economici e politici sul terreno”, ha aggiunto il portavoce.

“Il primo ministro ha ribadito che il governo del Regno Unito avrebbe agito per proteggere la pace e la stabilità politica nell’Irlanda del Nord se non fosse stato possibile trovare soluzioni alternative”, ha aggiunto Johnson. Martin, dal canto suo, ha messo in guardia l’omologo dal cercare unilateralmente di annullare le regole post-Brexit concordate con l’Unione europea. “Ho parlato con il primo ministro Boris Johnson questa mattina. Sul protocollo ho sottolineato la necessità di intensificare le consultazioni tra Ue e Regno Unito ed evitare qualsiasi azione unilaterale”, ha scritto oggi Martin su Twitter.

