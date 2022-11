Jill Biden a sorpresa in Ucraina: incontro con la moglie di Zelensky

La first lady degli Stati Uniti Jill Biden si è recata oggi in visita a Uzhhorod, cittadina nel sud-ovest dell’Ucraina, al confine con la Slovacchia. Biden, riferisce la “Cnn”, ha incontrato la first lady ucraina Olena Zelenska in una scuola adibita a rifugio. “Volevo venire per il giorno della mamma”, ha dichiarato Biden alla controparte ucraina. “Pensavamo fosse importante mostrare agli ucraini che questa guerra deve finire. E’ stata brutale. I cittadini degli Stati Uniti sono al fianco del popolo ucraino”, ha detto. In precedenza Jill Biden ha visitato una scuola a Kosice, in Slovacchia, dove ha incontrato alcuni rifugiati ucraini.

Roscosmos: “In caso di guerra nucleare tutti i Paesi Nato distrutti in mezz’ora”

In caso di guerra nucleare la Russia potrebbe distruggere i paesi della Nato in mezz’ora ma ciò non deve accadere perché le conseguenze minerebbero tutto il pianeta. Lo ha scritto il direttore generale di Roscosmos, Dmitrij Rogozin, sul suo canale Telegram. “Dovremo sconfiggere questo nemico economicamente e militarmente più potente con mezzi militari convenzionali”, ha aggiunto Rogozin. “Tale vittoria è possibile con la piena solidarietà dell’intero Paese con l’esercito, con la mobilitazione dell’economia statale, con il trasferimento del complesso militare-industriale e dei relativi settori industriali della Russia su base militare. E questo deve essere fatto immediatamente e rapidamente”, ha aggiunto il direttore generale di Roscomos.

Scuola bombardata dalle forze russe, due morti

Due persone sono rimaste uccise ieri in seguito al bombardamento contro una scuola a Bilohorivka messo in atto dalle forze russe. Lo ha riferito il governatore di Luhansk, Serhiy Gaidai, citato dall’agenzia di stampa “Unian”. Gaidai ha detto che molte persone avevano trovato riparo nell’edificio dopo che il rifugio antiaereo della città era stato distrutto in precedenza. Molto probabilmente sono 60 le vittime del bombardamento, ha riferito il governatore regionale di Luhansk secondo cui i soccorritori sono riusciti a estrarre dalle macerie circa 30 persone. “Un attacco aereo contro una scuola a Bilohorivka ha ucciso 60 persone. L’incendio provocato dall’attacco è stato estinto dopo quasi quattro ore, poi le macerie sono state smantellate e, sfortunatamente, sono stati trovati i corpi di due morti. Trenta persone sono state estratte dalle macerie, sette delle quali ferite. Molto probabilmente, tutte le 60 persone rimaste sotto le macerie degli edifici sono morte”, ha scritto Gaidai sul suo canale Telegram. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e poi hanno sgomberato le macerie. Successivamente, i soccorritori hanno estratto diversi cittadini da sotto le macerie e hanno trovato anche due corpi.

La Russia intensifica le operazioni nella regione di Luhansk

Kadyrov reclama il controllo di Popasna

Sempre nella regione di Luhansk si starebbero intensificando gli scontri a Popasna che, secondo presidente della repubblica russa di Cecenia Ramzan Kadyrov, sarebbe per la maggior parte sotto il controllo dei suoi militari. “I combattenti delle forze speciali cecene hanno preso il controllo della maggior parte di Popasna”, ha scritto Kadyrov sul suo canale Telegram. “Le strade principali e i quartieri centrali del paese sono stati completamente sgomberati”, ha aggiunto il leader ceceno. Il governatore regionale, Serhiy Gaidai, pur avendo affermato ieri che i ceceni non stanno partecipando agli scontri ma solo ad attività di saccheggio, ha ammesso questa mattina che le forze armate dell’Ucraina si sono ritirate dall’area di Popasna. “Purtroppo, i nostri militari si sono effettivamente ritirati parzialmente da Popasna. Come potete immaginare la città è stata bombardata per più di due mesi, da quando va avanti l’invasione è stata bombardata costantemente e tutto è stato distrutto. Pertanto, i nostri si sono ritirati a posizioni più sicure che erano state preparate in anticipo”, ha detto Gaidai.

